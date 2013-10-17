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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 229230231232

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.5 5 13
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
8%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
46%
6
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 20:27

  ukrmvs написав:Плюс отдельно недоволен платой за смс уведомления. В день получения карты отключил звонком на горячую линию. Первого числа деньгу таки сняли. Снова общался с горячкой, обещали больше не снимать и деньгу ошибочно снятую вернуть.

Мне сказали, что по кредиткам СМС не отключают. Поэтому либо вас, либо меня обманули выходит... :?

  ukrmvs написав:Т.к. смысл карты без лимита не понимаю, таких и не держу.

Есть карты с хорошим % на остаток - их смысл тоже не понимаете? :o
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 20:39

  Vorlon написав:
  ukrmvs написав:Плюс отдельно недоволен платой за смс уведомления. В день получения карты отключил звонком на горячую линию. Первого числа деньгу таки сняли. Снова общался с горячкой, обещали больше не снимать и деньгу ошибочно снятую вернуть.

Мне сказали, что по кредиткам СМС не отключают. Поэтому либо вас, либо меня обманули выходит... :?

И мне так сказали и свои 9,99 взяли. А вот по UnexSmart сказали, что отключили, но 15 взяли. Позвонил на горячую линии, сказал, мол, так и так по UnexSmart должны были отключить СМС, а вот плата снялась. И, что интересно, 15 вернулись на карту.
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 10:52

  Vorlon написав:
  ukrmvs написав:Плюс отдельно недоволен платой за смс уведомления. В день получения карты отключил звонком на горячую линию. Первого числа деньгу таки сняли. Снова общался с горячкой, обещали больше не снимать и деньгу ошибочно снятую вернуть.

Мне сказали, что по кредиткам СМС не отключают. Поэтому либо вас, либо меня обманули выходит... :?

  ukrmvs написав:Т.к. смысл карты без лимита не понимаю, таких и не держу.

Есть карты с хорошим % на остаток - их смысл тоже не понимаете? :o


деньгу так и не вернули. пока жду.
5% и от 5000 грн точно не самое интересное предложение на рынке
ukrmvs
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 09:58

ingtrans
Мне толковый менеджер попалась, даже и не включала их по умолчанию.
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн.+КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
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  • 50грн.+КБ: is.gd/FUi0rL
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 10:09

ukrprom2014
По какой карте?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 21:19

  Vorlon написав:ukrprom2014
По какой карте?

ЮнексСмарт
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн.+КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+КБ: is.gd/FUi0rL
  • -10% КЕШБЕК+55грн.bit.ly/2UjL2rO
  • На те 100грн: v.pumb.ua/bc7mV5
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 15:58

Кто может подсказать по unexsmart что значит пункт "6.1.3. Перерахування коштів в системі інтернетбанкінгу"? И как я понимаю СМС отключаются по ней?
Ivanhoe
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 16:04

Re: Юнекс Банк

  Ivanhoe написав:Кто может подсказать по unexsmart что значит пункт "6.1.3. Перерахування коштів в системі інтернетбанкінгу"? И как я понимаю СМС отключаются по ней?

1. Перевод при приложении/ИБ.
2. Да, отключаются. Просите не подключать прямо в отделении. Хотя я и просил, но мне подключили. Когда деньги сняли, обратился на горячую линию и деньги вернули.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 17:47

  ingtrans написав:
  Ivanhoe написав:Кто может подсказать по unexsmart что значит пункт "6.1.3. Перерахування коштів в системі інтернетбанкінгу"? И как я понимаю СМС отключаются по ней?

1. Перевод при приложении/ИБ.
2. Да, отключаются. Просите не подключать прямо в отделении. Хотя я и просил, но мне подключили. Когда деньги сняли, обратился на горячую линию и деньги вернули.


А вот этот пункт "6.1.1.3. переказ коштів на рахунки, відкриті в інших
банках України (СЕП-платіж)" относится к "6.1. Перерахування коштів за заявою (дорученням) клієнта на переказ коштів в приміщенні Банку:"?
То есть сеп через интернет банкинг безплатный?
Ivanhoe
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 17:57

Re: Юнекс Банк

  Ivanhoe написав:То есть сеп через интернет банкинг безплатный?

Да.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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