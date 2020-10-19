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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 230231232233

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.5 5 13
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
8%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
46%
6
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 20:53

Re: Юнекс Банк

  Ivanhoe написав:То есть сеп через интернет банкинг безплатный?

По Юнекс Смарт шара: вход чужой толкалкой по п2п и выход по СЕП через ЮНЕКС-приложение.
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн.+КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 20:55

Re: Юнекс Банк

ukrprom2014 написав:
  Ivanhoe написав:То есть сеп через интернет банкинг безплатный?

По Юнекс Смарт шара: вход чужой толкалкой по п2п и выход по СЕП через ЮНЕКС-приложение.
Выход р2р через приложение бесплатный тоже
Размер имеет значение.
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 21:03

  ukrprom2014 написав:
  Ivanhoe написав:То есть сеп через интернет банкинг безплатный?

По Юнекс Смарт шара: вход чужой толкалкой по п2п и выход по СЕП через ЮНЕКС-приложение.

Да ну! А по чем вход СЭПом и выход по p2p через приложение? Однобокий комментарий получается. (В сообщении, следующем за Вашим, есть подсказка.)
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