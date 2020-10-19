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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 жов, 2020 20:53
Ivanhoe написав:
То есть сеп через интернет банкинг безплатный?
По Юнекс Смарт шара: вход чужой толкалкой по п2п и выход по СЕП через ЮНЕКС-приложение.
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Додано: Пон 19 жов, 2020 20:55
ukrprom2014 написав: Ivanhoe написав:
То есть сеп через интернет банкинг безплатный?
По Юнекс Смарт шара: вход чужой толкалкой по п2п и выход по СЕП через ЮНЕКС-приложение.
Выход р2р через приложение бесплатный тоже
Размер имеет значение.
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Додано: Пон 19 жов, 2020 21:03
ukrprom2014 написав: Ivanhoe написав:
То есть сеп через интернет банкинг безплатный?
По Юнекс Смарт шара: вход чужой толкалкой по п2п и выход по СЕП через ЮНЕКС-приложение.
Да ну! А по чем вход СЭПом и выход по p2p через приложение? Однобокий комментарий получается. (В сообщении, следующем за Вашим, есть подсказка.)
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
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