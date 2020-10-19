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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 жов, 2020 20:53
Ivanhoe написав:
То есть сеп через интернет банкинг безплатный?
По Юнекс Смарт шара: вход чужой толкалкой по п2п и выход по СЕП через ЮНЕКС-приложение.
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Додано: Пон 19 жов, 2020 20:55
ukrprom2014 написав: Ivanhoe написав:
То есть сеп через интернет банкинг безплатный?
По Юнекс Смарт шара: вход чужой толкалкой по п2п и выход по СЕП через ЮНЕКС-приложение.
Выход р2р через приложение бесплатный тоже
Размер имеет значение.
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Додано: Пон 19 жов, 2020 21:03
ukrprom2014 написав: Ivanhoe написав:
То есть сеп через интернет банкинг безплатный?
По Юнекс Смарт шара: вход чужой толкалкой по п2п и выход по СЕП через ЮНЕКС-приложение.
Да ну! А по чем вход СЭПом и выход по p2p через приложение? Однобокий комментарий получается. (В сообщении, следующем за Вашим, есть подсказка.)
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Додано: Пон 19 жов, 2020 21:29
ingtrans
Одно не исключает другое, заметьте.
И я привел пути которыми пользуюсь сам.
Коллега справедливо дополнил
- Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100 грн.+КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
- Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
- 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
- 50грн.+КБ: is.gd/FUi0rL
- -10% КЕШБЕК+55грн.bit.ly/2UjL2rO
- На те 100грн: v.pumb.ua/bc7mV5
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ukrprom2014
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Додано: Пон 19 жов, 2020 21:36
ukrprom2014 написав:
Одно не исключает другое, заметьте.
И я привел пути которыми пользуюсь сам.
Коллега справедливо дополнил
Ну так и напишите, что это Вы так пользуетесь и проверили. А то такие ответы, ИМХО, вызывают либо дальнейшие вопросы (а что с остальными способами?), либо вообще неправильное понимание (значит остальные способы платные).
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
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Додано: Пон 19 жов, 2020 21:36
ukrprom2014 написав: Ivanhoe написав:
То есть сеп через интернет банкинг безплатный?
По Юнекс Смарт шара: вход чужой толкалкой по п2п и выход по СЕП через ЮНЕКС-приложение.
если произвести вход чужой толкалкой по п2п и через 10 минут выход по СЕП через ЮНЕКС-приложение
то получим плату за несанкционированный овердрафт ?
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Додано: Пон 19 жов, 2020 21:37
ingtrans написав:
такие ответы, ИМХО, вызывают либо дальнейшие вопросы (а что с остальными способами?), либо вообще неправильное понимание (значит остальные способы платные).
из остальных способов есть какието бесплатные ?
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Додано: Пон 19 жов, 2020 21:40
J написав:
если произвести вход чужой толкалкой по п2п и через 10 минут выход по СЕП через ЮНЕКС-приложение
то получим плату за несанкционированный овердрафт ?
Я не проверял, но скорее всего 2я операция по выводу СЕПом получит отлуп из-за недостатка срелств.
- Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100 грн.+КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
- Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
- 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
- 50грн.+КБ: is.gd/FUi0rL
- -10% КЕШБЕК+55грн.bit.ly/2UjL2rO
- На те 100грн: v.pumb.ua/bc7mV5
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Додано: Пон 19 жов, 2020 21:47
J написав: ingtrans написав:
такие ответы, ИМХО, вызывают либо дальнейшие вопросы (а что с остальными способами?), либо вообще неправильное понимание (значит остальные способы платные).
из остальных способов есть какието бесплатные ?
Кроме того, как уже написали выше, выход по p2p через приложение точно бесплатно. Входящий СЭП проверю ближе к концу месяца, но, судя по тарифам, тоже бесплатно. В общем, получается, что выход через приложение/ИБ и безналичный вход бесплатно.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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ingtrans
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Додано: Пон 19 жов, 2020 22:08
ukrprom2014 написав: J написав:
если произвести вход чужой толкалкой по п2п и через 10 минут выход по СЕП через ЮНЕКС-приложение
то получим плату за несанкционированный овердрафт ?
Я не проверял, но скорее всего 2я операция по выводу СЕПом получит отлуп из-за недостатка срелств.
Почти уверен, что в описанном случае платеж по СЭП проведен не будет, пока деньги не появятся на счету. По крайней мере, с обменом валют именно так - если вход по р2р, то операция не проведется, пока деньги не будут зачислены на счет. Проверено!
Поэтому для надежности засылаю деньги СЭПом (вход ведь тоже бесплатный) - немного дольше, но средства доступны сразу.
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