Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 жов, 2020 14:43
дебетная эта карта только в гривне или валютные тоже есть ? кешбек в случае чего по одной карте или по нескольким
?
SILVER_UA
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 14:56
SILVER_UA
Ответ на первый вопрос
здесь
: "* рахунок відкривається лише у національній валюті (гривня)".
Кешбэк по каждой карте отдельно, но категория одна на все карты.
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ingtrans
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 15:01
А что тогда нужно открывать для валютообмена?
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Striker
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 15:26
ingtrans написав:
Кешбэк по каждой карте отдельно, но категория одна на все карты.
не совсем тогда понял по каким отдельным картам кешбек ? или имеется ввиду дополнительные к основной ? типа можно заработать 2-5*500 грн. ?
SILVER_UA
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 15:43
Открывал недавно гривневую карту unexsmart, при открытии создаётся три счёта (грн, баксы, евро), но только гривневый привязан к карте. Валютные можно использовать для обмена и снятия/пополнения в кассе.
Вроде есть ещё валютные карты - не пробовал.
Ivanhoe
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