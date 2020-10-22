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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.5 5 13
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
8%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
46%
6
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 14:43

unexsmart

дебетная эта карта только в гривне или валютные тоже есть ? кешбек в случае чего по одной карте или по нескольким :) ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 14:56

SILVER_UA
Ответ на первый вопрос здесь: "* рахунок відкривається лише у національній валюті (гривня)".
Кешбэк по каждой карте отдельно, но категория одна на все карты.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 15:01

А что тогда нужно открывать для валютообмена?
Отримай бонус за оформлення картки:
  • +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • +100 грн «всеМОЖУ»/«всеКАРТА» | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs
  • +50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • +50 грн Зелена | А-Банк - abank24.page.link/NrdB
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 15:26

Re: Юнекс Банк

  ingtrans написав:Кешбэк по каждой карте отдельно, но категория одна на все карты.

не совсем тогда понял по каким отдельным картам кешбек ? или имеется ввиду дополнительные к основной ? типа можно заработать 2-5*500 грн. ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 15:43

Открывал недавно гривневую карту unexsmart, при открытии создаётся три счёта (грн, баксы, евро), но только гривневый привязан к карте. Валютные можно использовать для обмена и снятия/пополнения в кассе.

Вроде есть ещё валютные карты - не пробовал.
Ivanhoe
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 16:17

Re: Юнекс Банк

  SILVER_UA написав:не совсем тогда понял по каким отдельным картам кешбек ? или имеется ввиду дополнительные к основной ? типа можно заработать 2-5*500 грн. ?

У меня, например, есть кредитная Unex Card. Так вот по Unex Card и Unex Smart категория кешбэка одна, но кешбэк идет отдельно.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 16:45

  ingtrans написав:
  SILVER_UA написав:не совсем тогда понял по каким отдельным картам кешбек ? или имеется ввиду дополнительные к основной ? типа можно заработать 2-5*500 грн. ?

У меня, например, есть кредитная Unex Card. Так вот по Unex Card и Unex Smart категория кешбэка одна, но кешбэк идет отдельно.

то есть в итоге можно на один ИНН набить 1000 грн. ? прикольно :shock:
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 16:51

  SILVER_UA написав:
  ingtrans написав:
  SILVER_UA написав:не совсем тогда понял по каким отдельным картам кешбек ? или имеется ввиду дополнительные к основной ? типа можно заработать 2-5*500 грн. ?

У меня, например, есть кредитная Unex Card. Так вот по Unex Card и Unex Smart категория кешбэка одна, но кешбэк идет отдельно.

то есть в итоге можно на один ИНН набить 1000 грн. ? прикольно :shock:

Можно и больше если карт по которым начисляется кешбек будет больше двух
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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