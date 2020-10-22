Юнекс Банк
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 14:43
дебетная эта карта только в гривне или валютные тоже есть ? кешбек в случае чего по одной карте или по нескольким
?
SILVER_UA
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 14:56
SILVER_UA
Ответ на первый вопрос
здесь
: "* рахунок відкривається лише у національній валюті (гривня)".
Кешбэк по каждой карте отдельно, но категория одна на все карты.
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ingtrans
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 15:01
А что тогда нужно открывать для валютообмена?
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Striker
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 15:26
ingtrans написав:
Кешбэк по каждой карте отдельно, но категория одна на все карты.
не совсем тогда понял по каким отдельным картам кешбек ? или имеется ввиду дополнительные к основной ? типа можно заработать 2-5*500 грн. ?
SILVER_UA
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 15:43
Открывал недавно гривневую карту unexsmart, при открытии создаётся три счёта (грн, баксы, евро), но только гривневый привязан к карте. Валютные можно использовать для обмена и снятия/пополнения в кассе.
Вроде есть ещё валютные карты - не пробовал.
Ivanhoe
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 16:17
SILVER_UA написав:
не совсем тогда понял по каким отдельным картам кешбек ? или имеется ввиду дополнительные к основной ? типа можно заработать 2-5*500 грн. ?
У меня, например, есть кредитная Unex Card. Так вот по Unex Card и Unex Smart категория кешбэка одна, но кешбэк идет отдельно.
https://monobank.ua/r/t7ba - > monobank ( 50 грн ) кешбэк, % на остаток http://lx4.me/c/k5qqaGbY - > деб./кред. КОКО Форвард ( 40,25/80,5+80,5 грн ) кешбэк, % на остаток https://tinyurl.com/y87fcew8 - > Sportbank ( 55 грн ) кешбэк https://tinyurl.com/y9fv8o9w - > А-Банк ( 50 грн ) кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП
ingtrans
Повідомлень: 1680
З нами з: 31.07.19
Подякував: 31 раз.
Подякували: 200 раз.
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 16:45
ingtrans написав: SILVER_UA написав:
не совсем тогда понял по каким отдельным картам кешбек ? или имеется ввиду дополнительные к основной ? типа можно заработать 2-5*500 грн. ?
У меня, например, есть кредитная Unex Card. Так вот по Unex Card и Unex Smart категория кешбэка одна, но кешбэк идет отдельно.
то есть в итоге можно на один ИНН набить 1000 грн. ? прикольно
SILVER_UA
Повідомлень: 751
З нами з: 21.07.10
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Подякували: 63 раз.
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 16:51
SILVER_UA написав: ingtrans написав: SILVER_UA написав:
не совсем тогда понял по каким отдельным картам кешбек ? или имеется ввиду дополнительные к основной ? типа можно заработать 2-5*500 грн. ?
У меня, например, есть кредитная Unex Card. Так вот по Unex Card и Unex Smart категория кешбэка одна, но кешбэк идет отдельно.
то есть в итоге можно на один ИНН набить 1000 грн. ? прикольно
Можно и больше если карт по которым начисляется кешбек будет больше двух
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда -
http://lx4.me/c/FNcn1dZq 55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка -
https://clc.am/BQ6Hbg 50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
Flamingo
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