Менеджер мне тоже говорила что снятие валюты без комиссий
Правда она мне также рассказывала что если отключить СМС информирование то я валюту не смогу менять (код подтверждения приходить не будет). Ещё не пробовал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 жов, 2020 13:29
Менеджер мне тоже говорила что снятие валюты без комиссий
Правда она мне также рассказывала что если отключить СМС информирование то я валюту не смогу менять (код подтверждения приходить не будет). Ещё не пробовал
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