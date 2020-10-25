Менеджер мне тоже говорила что снятие валюты без комиссий
Правда она мне также рассказывала что если отключить СМС информирование то я валюту не смогу менять (код подтверждения приходить не будет). Ещё не пробовал
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 жов, 2020 13:29
Менеджер мне тоже говорила что снятие валюты без комиссий
Правда она мне также рассказывала что если отключить СМС информирование то я валюту не смогу менять (код подтверждения приходить не будет). Ещё не пробовал
Додано: Пон 26 жов, 2020 15:33
Сегодня снимал с текущего в USD, который был открыт вместе с картой UnexSmart. Комиссии не было. Правда, операционистка сначала говорила, что снимать нужно по карте в кассе. Пришлось ей объяснять, что карта гривневая, а долларовый счет открыт без привязки к карте. В итоге распечатала мне Заяву на видачу готівки и я снял доллары в кассе.
Сотрудники Юнекса не знают ни своих продуктов, ни комиссий по ним (((
Додано: Пон 26 жов, 2020 17:22
Додано: Пон 26 жов, 2020 17:24
|