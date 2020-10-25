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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.5 5 13
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
8%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
46%
6
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 13:29

Менеджер мне тоже говорила что снятие валюты без комиссий
Правда она мне также рассказывала что если отключить СМС информирование то я валюту не смогу менять (код подтверждения приходить не будет). Ещё не пробовал
Ivanhoe
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 15:33

  Искатель написав:Интересовался онлайн-валютообменом. Девочка на горячей линии сказала, что при снятии с валютных текущих счетов будет комиссия. Т.е. покупать валюту таким образом с целью снятия без комиссии не выйдет.

Кто-то уже на практике снимал с текущих, есть комиссия или нет?


Сегодня снимал с текущего в USD, который был открыт вместе с картой UnexSmart. Комиссии не было. Правда, операционистка сначала говорила, что снимать нужно по карте в кассе. Пришлось ей объяснять, что карта гривневая, а долларовый счет открыт без привязки к карте. В итоге распечатала мне Заяву на видачу готівки и я снял доллары в кассе.
Сотрудники Юнекса не знают ни своих продуктов, ни комиссий по ним (((
riwalir
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 17:22

  Искатель написав:Кто-то уже на практике снимал с текущих, есть комиссия или нет?


При снятии валюты в кассе никаких комиссий нет. Можно снимать сразу же после покупки. Главное, чтобы нужная сумма была а кассе.
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 17:24

  Anadonta написав:
  Искатель написав:Кто-то уже на практике снимал с текущих, есть комиссия или нет?


При снятии валюты в кассе никаких комиссий нет. Можно снимать сразу же после покупки. Главное, чтобы нужная сумма была а кассе.

а есть на сайте тарифы к этому счету ?
J
 
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