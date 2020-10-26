Менеджер мне тоже говорила что снятие валюты без комиссий
Правда она мне также рассказывала что если отключить СМС информирование то я валюту не смогу менять (код подтверждения приходить не будет). Ещё не пробовал
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 жов, 2020 13:29
Менеджер мне тоже говорила что снятие валюты без комиссий
Правда она мне также рассказывала что если отключить СМС информирование то я валюту не смогу менять (код подтверждения приходить не будет). Ещё не пробовал
Додано: Пон 26 жов, 2020 15:33
Сегодня снимал с текущего в USD, который был открыт вместе с картой UnexSmart. Комиссии не было. Правда, операционистка сначала говорила, что снимать нужно по карте в кассе. Пришлось ей объяснять, что карта гривневая, а долларовый счет открыт без привязки к карте. В итоге распечатала мне Заяву на видачу готівки и я снял доллары в кассе.
Сотрудники Юнекса не знают ни своих продуктов, ни комиссий по ним (((
Додано: Пон 26 жов, 2020 17:22
Додано: Пон 26 жов, 2020 17:24
Додано: Вів 27 жов, 2020 07:38
J
Насчет тарифов на сайте не скажу, но где-то они явно есть. То, чем я пользуюсь, проверено на практике.
Додано: Вів 27 жов, 2020 07:42
Всем доброе утро!
Подскажите, может кто-то тестил.
1. Если тянуть деньги приложением Форварда с карты Unex Smart комиссия на стороне Юнекса есть?
2. А если толкать с Юнекса на New Card Укрсиба?
В тарифах карты перевод собственных средств с использованием технологии Mastercard MoneySend (перевод с карты на карту) тарифицируется по ставке 1.5 % + 5 грн., при этом перевод средств в системе интернет-банкинга не тарифицируется.
Означает ли это, что если толкать с Юнекса, то комиссии не будет, а если тянуть сторонними приложениями, то снимут 1.5% + 5 грн.?
Кстати, с удивлением обнаружил, что СЭП-платеж здесь тоже стоит 1.5% + 5 грн.
Додано: Вів 27 жов, 2020 09:00
если не тут
то в чате спросите
я обычно спрашиваю, а потом сам нахожу пока ответ пишется ))
Додано: Вів 27 жов, 2020 12:15
чужим п2п-сервисом есть комисс.
свой сервис это не карт-ту-карт, а счет-ту-карт - комисс нет.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Pig Lives Matter
Додано: Вів 27 жов, 2020 14:00
IMPRINTER
Спасибо!
Странная у них логика - со счета на счёт "выпускают" с комиссией, а со счета на карту - без...
Додано: Вів 27 жов, 2020 14:31
Anadonta
но там часто бывает - оно залипает ... деньги холдятся, уходят в обработку и там зависают ... но не уходят ... надо звонить пропихивать - при чем оператор кала это не видит и обычно несет всякую чуть про 3 банковских дня и подобную ересь с методички ... надо требовать чтоб он создал заявку в техотдел ... при чем иногда они пропихивают так что оно таки отправляется по назначению, а бывает, что возвразщают взад на алтарь
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Pig Lives Matter
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, Valeriy237, Vorlon і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|