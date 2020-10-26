Додано: Вів 27 жов, 2020 07:42

Всем доброе утро!

Подскажите, может кто-то тестил.

1. Если тянуть деньги приложением Форварда с карты Unex Smart комиссия на стороне Юнекса есть?

2. А если толкать с Юнекса на New Card Укрсиба?

В тарифах карты перевод собственных средств с использованием технологии Mastercard MoneySend (перевод с карты на карту) тарифицируется по ставке 1.5 % + 5 грн., при этом перевод средств в системе интернет-банкинга не тарифицируется.

Означает ли это, что если толкать с Юнекса, то комиссии не будет, а если тянуть сторонними приложениями, то снимут 1.5% + 5 грн.?

Кстати, с удивлением обнаружил, что СЭП-платеж здесь тоже стоит 1.5% + 5 грн.