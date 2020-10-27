Спасибо за информацию!
Завод денег извне на гривневую карту - без комиссии?
P2P или СЭП?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 жов, 2020 22:06
Спасибо за информацию!
Завод денег извне на гривневую карту - без комиссии?
P2P или СЭП?
Додано: Вів 27 жов, 2020 22:24
Я так понимаю вы вопрошаете ведь в ракурсе обменных операций? В этом случае только СЭП. На заведенные по р2р деньги вам система совершить оперативно обмен не даст - надо будет ждать. Я когда тестил -не дождался. Послал СЭП, который хоть и идет дольше, но стал доступен раньше чем посланное гораздо раньше р2р
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