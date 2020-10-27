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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.5 5 13
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
8%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
46%
6
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 22:06

  Anadonta написав:
  Искатель написав:Кто-то уже на практике снимал с текущих, есть комиссия или нет?


При снятии валюты в кассе никаких комиссий нет. Можно снимать сразу же после покупки. Главное, чтобы нужная сумма была а кассе.


Спасибо за информацию!
Завод денег извне на гривневую карту - без комиссии?
P2P или СЭП?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 22:24

  Искатель написав:Завод денег извне на гривневую карту - без комиссии?
P2P или СЭП?

Я так понимаю вы вопрошаете ведь в ракурсе обменных операций? В этом случае только СЭП. На заведенные по р2р деньги вам система совершить оперативно обмен не даст - надо будет ждать. Я когда тестил -не дождался. Послал СЭП, который хоть и идет дольше, но стал доступен раньше чем посланное гораздо раньше р2р
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إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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