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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.5 5 13
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
8%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
46%
6
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 22:06

  Anadonta написав:
  Искатель написав:Кто-то уже на практике снимал с текущих, есть комиссия или нет?


При снятии валюты в кассе никаких комиссий нет. Можно снимать сразу же после покупки. Главное, чтобы нужная сумма была а кассе.


Спасибо за информацию!
Завод денег извне на гривневую карту - без комиссии?
P2P или СЭП?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 22:24

  Искатель написав:Завод денег извне на гривневую карту - без комиссии?
P2P или СЭП?

Я так понимаю вы вопрошаете ведь в ракурсе обменных операций? В этом случае только СЭП. На заведенные по р2р деньги вам система совершить оперативно обмен не даст - надо будет ждать. Я когда тестил -не дождался. Послал СЭП, который хоть и идет дольше, но стал доступен раньше чем посланное гораздо раньше р2р
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 16:22

Re: Юнекс Банк

Плата за СМС-информирование по кредитке стала 15 грн (была 9,99). Таки надо бдительнее за тарифами следить.
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
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