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Юнекс Банк
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Додано: Вів 27 жов, 2020 22:06
Anadonta написав: Искатель написав:
Кто-то уже на практике снимал с текущих, есть комиссия или нет?
При снятии валюты в кассе никаких комиссий нет. Можно снимать сразу же после покупки. Главное, чтобы нужная сумма была а кассе.
Спасибо за информацию!
Завод денег извне на гривневую карту - без комиссии?
P2P или СЭП?
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Додано: Вів 27 жов, 2020 22:24
Искатель написав:
Завод денег извне на гривневую карту - без комиссии?
P2P или СЭП?
Я так понимаю вы вопрошаете ведь в ракурсе обменных операций? В этом случае только СЭП. На заведенные по р2р деньги вам система совершить оперативно обмен не даст - надо будет ждать. Я когда тестил -не дождался. Послал СЭП, который хоть и идет дольше, но стал доступен раньше чем посланное гораздо раньше р2р
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إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Додано: Пон 02 лис, 2020 16:22
Плата за СМС-информирование по кредитке стала 15 грн (была 9,99). Таки надо бдительнее за тарифами следить.
- 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
- 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
- 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
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Додано: Пон 09 лис, 2020 11:01
Flamingo написав: Искатель написав:
Завод денег извне на гривневую карту - без комиссии?
P2P или СЭП?
Я так понимаю вы вопрошаете ведь в ракурсе обменных операций? В этом случае только СЭП. На заведенные по р2р деньги вам система совершить оперативно обмен не даст - надо будет ждать. Я когда тестил -не дождался. Послал СЭП, который хоть и идет дольше, но стал доступен раньше чем посланное гораздо раньше р2р
п2п потестил. заходят за минуту, доступны к обмену. что там за подводные камни?
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Яша
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Додано: Пон 09 лис, 2020 11:36
Ivanhoe написав:
Менеджер мне тоже говорила что снятие валюты без комиссий
Правда она мне также рассказывала что если отключить СМС информирование то я валюту не смогу менять (код подтверждения приходить не будет). Ещё не пробовал
Кто-то тестил уже? С отключенным смс-банкингом нельзя менять валюту?
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Додано: Пон 09 лис, 2020 11:46
Яша,после п2п циферки то может и видны в приложении, но деньги для операций будут доступны после того как пройдет проводка по счету. Попробуйте обменять, не получится сразу.
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Додано: Пон 09 лис, 2020 12:01
Zonenor
не хочу пробовать, у меня кредитный лимит, могу в него залезть
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Яша
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Додано: Пон 09 лис, 2020 12:56
интересная хрень:на юнекс кард кредитная п2п залетает и сразу отображается на счете зеленым собств средствами, а на юнекссмарт залетает, но висит красным в графе долг. у этих карт разные проводки по счету?
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Яша
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Пон 09 лис, 2020 11:51
Kevin
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