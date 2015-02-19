Если я правильно понимаю, то Яша не об этом говорит. У себя по UnexSmart тоже наблюдал странную картину. Пришел мне возврат 15 грн на карту, но отображались они как сумма долга. То есть из выписки как будто следует, что я эти 15 грн еще и должен, а не они ожидают зачисления на карту.
Vorlon написав:В последний рабочий день месяца выплачиваемый кэшбек нормально гасит часть задолженности по кредитке, без подводных камней?
Кешбэка в том месяце, когда нужно было гаситься, не было, но по предыдущему месяцу, если верить выписке кешбэк прошел по счету утром 30.09, что дает надежду на то, что он уйдет в счет погашения задолженности.
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