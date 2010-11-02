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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.5 5 13
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
8%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
46%
6
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 17:56

Re: Юнекс Банк

  cohan написав:просто маркетинг, мол, пользуйтесь собственными

Если я правильно понимаю, то Яша не об этом говорит. У себя по UnexSmart тоже наблюдал странную картину. Пришел мне возврат 15 грн на карту, но отображались они как сумма долга. То есть из выписки как будто следует, что я эти 15 грн еще и должен, а не они ожидают зачисления на карту.

  Vorlon написав:В последний рабочий день месяца выплачиваемый кэшбек нормально гасит часть задолженности по кредитке, без подводных камней?

Кешбэка в том месяце, когда нужно было гаситься, не было, но по предыдущему месяцу, если верить выписке кешбэк прошел по счету утром 30.09, что дает надежду на то, что он уйдет в счет погашения задолженности.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 09:56

  Vorlon написав:В последний рабочий день месяца выплачиваемый кэшбек нормально гасит часть задолженности по кредитке, без подводных камней?

Да, нормально
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 12:02

Второй день в банке курс продажи доллара совсем неинтересный. Вчера было 28.34, сегодня - 28.35. Раньше всегда было межбанк + 2-3 коп. (во вторник с утра, например, покупал по 28.14).
Нехорошая тенденция, однако...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 14:06

  Anadonta написав:Второй день в банке курс продажи доллара совсем неинтересный. Вчера было 28.34, сегодня - 28.35. Раньше всегда было межбанк + 2-3 коп. (во вторник с утра, например, покупал по 28.14).
Нехорошая тенденция, однако...

Курс на межбанке подрос вчера и наверное наличного доллара у них мало, вот и заложили теперь в курс затраты на обналичку
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 20:17

  Striker написав:
  Ivanhoe написав:Менеджер мне тоже говорила что снятие валюты без комиссий
Правда она мне также рассказывала что если отключить СМС информирование то я валюту не смогу менять (код подтверждения приходить не будет). Ещё не пробовал

Кто-то тестил уже? С отключенным смс-банкингом нельзя менять валюту?


Именно менять не менял, но процедуру начал и СМС с кодом подтверждения дошла
Ivanhoe
 
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