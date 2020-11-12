Если я правильно понимаю, то Яша не об этом говорит. У себя по UnexSmart тоже наблюдал странную картину. Пришел мне возврат 15 грн на карту, но отображались они как сумма долга. То есть из выписки как будто следует, что я эти 15 грн еще и должен, а не они ожидают зачисления на карту.
Vorlon написав:В последний рабочий день месяца выплачиваемый кэшбек нормально гасит часть задолженности по кредитке, без подводных камней?
Кешбэка в том месяце, когда нужно было гаситься, не было, но по предыдущему месяцу, если верить выписке кешбэк прошел по счету утром 30.09, что дает надежду на то, что он уйдет в счет погашения задолженности.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
Второй день в банке курс продажи доллара совсем неинтересный. Вчера было 28.34, сегодня - 28.35. Раньше всегда было межбанк + 2-3 коп. (во вторник с утра, например, покупал по 28.14). Нехорошая тенденция, однако...
Anadonta написав:Второй день в банке курс продажи доллара совсем неинтересный. Вчера было 28.34, сегодня - 28.35. Раньше всегда было межбанк + 2-3 коп. (во вторник с утра, например, покупал по 28.14). Нехорошая тенденция, однако...
Курс на межбанке подрос вчера и наверное наличного доллара у них мало, вот и заложили теперь в курс затраты на обналичку
Ivanhoe написав:Менеджер мне тоже говорила что снятие валюты без комиссий Правда она мне также рассказывала что если отключить СМС информирование то я валюту не смогу менять (код подтверждения приходить не будет). Ещё не пробовал
Кто-то тестил уже? С отключенным смс-банкингом нельзя менять валюту?
Именно менять не менял, но процедуру начал и СМС с кодом подтверждения дошла