Додано: Пон 09 лис, 2020 17:56

cohan написав: просто маркетинг, мол, пользуйтесь собственными просто маркетинг, мол, пользуйтесь собственными

Vorlon написав: В последний рабочий день месяца выплачиваемый кэшбек нормально гасит часть задолженности по кредитке, без подводных камней? В последний рабочий день месяца выплачиваемый кэшбек нормально гасит часть задолженности по кредитке, без подводных камней?

Если я правильно понимаю, то Яша не об этом говорит. У себя по UnexSmart тоже наблюдал странную картину. Пришел мне возврат 15 грн на карту, но отображались они как сумма долга. То есть из выписки как будто следует, что я эти 15 грн еще и должен, а не они ожидают зачисления на карту.Кешбэка в том месяце, когда нужно было гаситься, не было, но по предыдущему месяцу, если верить выписке кешбэк прошел по счету утром 30.09, что дает надежду на то, что он уйдет в счет погашения задолженности.