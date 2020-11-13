Додано: П'ят 13 лис, 2020 11:34

ingtrans

Ехать в отделение...

Мда, точно православный...

Вход за рубль, выход пять, нет?

Взял карту из-за франков и только теперь понимаю, что франков можно ждать долго.

Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.