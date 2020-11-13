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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 235236237238

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.5 5 13
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
8%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
46%
6
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 17:05

Re: Юнекс Банк

  swan forever написав:Хотел купить баксы, но православный на выходные резко сделал 28.6, сучий потрох.

Да, на выходные они ставят завышенный курс продажи и большую маржу. Но по идее проводка все равно будет уже аж на следующей неделе и по другому курсу. Правда, обменом я не занимался, только оплачивал покупки в валюте.
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ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 17:40

  ingtrans написав:Да, на выходные они ставят завышенный курс продажи и большую маржу. Но по идее проводка все равно будет уже аж на следующей неделе и по другому курсу. Правда, обменом я не занимался, только оплачивал покупки в валюте.

И шо в мире ваших фантазий произойдет после проводки? Вам вернут разницу курсов продажи? :D
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ramzes4
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 17:57

  ramzes4 написав:
  ingtrans написав:Да, на выходные они ставят завышенный курс продажи и большую маржу. Но по идее проводка все равно будет уже аж на следующей неделе и по другому курсу. Правда, обменом я не занимался, только оплачивал покупки в валюте.

И шо в мире ваших фантазий произойдет после проводки? Вам вернут разницу курсов продажи? :D

В мире миих фантазий Юнекс отсутствует. По факту же покупок в валюте могу сказать следующее: блокируется сумма оплаты по курсу и еще 5% сверху, которые отображаются как комиссия. Во время проводки пересчитывают по текущему курсу и возвращают лишнее, включая комиссию или ее часть, если курс вырос. Как я уже написал, обменом тут не занимался, поэтому не могу сказать, как именно у них проходит обмен.
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  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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