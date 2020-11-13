|
|
|
Юнекс Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 лис, 2020 17:05
swan forever написав:
Хотел купить баксы, но православный на выходные резко сделал 28.6, сучий потрох.
Да, на выходные они ставят завышенный курс продажи и большую маржу. Но по идее проводка все равно будет уже аж на следующей неделе и по другому курсу. Правда, обменом я не занимался, только оплачивал покупки в валюте.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 1732
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 211 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 лис, 2020 17:40
ingtrans написав:
Да, на выходные они ставят завышенный курс продажи и большую маржу. Но по идее проводка все равно будет уже аж на следующей неделе и по другому курсу. Правда, обменом я не занимался, только оплачивал покупки в валюте.
И шо в мире ваших фантазий произойдет после проводки? Вам вернут разницу курсов продажи?
- 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
- 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
- 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
-
ramzes4
-
-
- Повідомлень: 608
- З нами з: 29.08.13
- Подякував: 1606 раз.
- Подякували: 143 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 13 лис, 2020 17:57
ramzes4 написав: ingtrans написав:
Да, на выходные они ставят завышенный курс продажи и большую маржу. Но по идее проводка все равно будет уже аж на следующей неделе и по другому курсу. Правда, обменом я не занимался, только оплачивал покупки в валюте.
И шо в мире ваших фантазий произойдет после проводки? Вам вернут разницу курсов продажи?
В мире миих фантазий Юнекс отсутствует. По факту же покупок в валюте могу сказать следующее: блокируется сумма оплаты по курсу и еще 5% сверху, которые отображаются как комиссия. Во время проводки пересчитывают по текущему курсу и возвращают лишнее, включая комиссию или ее часть, если курс вырос. Как я уже написал, обменом тут не занимался, поэтому не могу сказать, как именно у них проходит обмен.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 1732
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 211 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|44269
|5367771
|
|
|17511
|2456503
|
П'ят 13 лис, 2020 13:33
V2
|
|90790
|10720363
|
|