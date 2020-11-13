Да, на выходные они ставят завышенный курс продажи и большую маржу. Но по идее проводка все равно будет уже аж на следующей неделе и по другому курсу. Правда, обменом я не занимался, только оплачивал покупки в валюте.
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 17:05
Re: Юнекс Банк
Да, на выходные они ставят завышенный курс продажи и большую маржу. Но по идее проводка все равно будет уже аж на следующей неделе и по другому курсу. Правда, обменом я не занимался, только оплачивал покупки в валюте.
Додано: П'ят 13 лис, 2020 17:40
И шо в мире ваших фантазий произойдет после проводки? Вам вернут разницу курсов продажи?
Додано: П'ят 13 лис, 2020 17:57
В мире миих фантазий Юнекс отсутствует. По факту же покупок в валюте могу сказать следующее: блокируется сумма оплаты по курсу и еще 5% сверху, которые отображаются как комиссия. Во время проводки пересчитывают по текущему курсу и возвращают лишнее, включая комиссию или ее часть, если курс вырос. Как я уже написал, обменом тут не занимался, поэтому не могу сказать, как именно у них проходит обмен.
Додано: Суб 14 лис, 2020 07:28
ingtrans
Странно. За покупку валюты мне другое говорили.
Щас куплю один бакс для эксперимента.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
Додано: Суб 14 лис, 2020 07:31
ingtrans
Время проводки мгновенно, комиссии нет.
В понедельник попробую сотку купить.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
Додано: Суб 14 лис, 2020 11:09
Здесь более-менее хорошие курсы только в будни с 10 до 16. До прошедшего вторника включительно курс почти всегда был одним из лучших среди банков, торгующих валютой онлайн - межбанк +/- 2-3 коп. Но со среды что-то поменялось и теперь курсы стали, скажем так, обычными. Если это новая политика банка - обмен здесь станет не совсем интересным...
В том же ПУМБе, например, сейчас можно купить по 28.20. Причем даже за кредитные (всеМОЖУ) без каких-либо комиссий!
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