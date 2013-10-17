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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 лис, 2020 13:36
cohan написав:
только через додаток - подозреваю, там региональных маловато
Пробуйте и рассказывайте
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Vorlon
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Додано: Пон 16 лис, 2020 13:43
cohan написав: ingtrans написав:Vorlon
Хорошая новость, особенно в свете необходимости перевыпуска NEW Card для продления программы кешбэка.
угу, только неясно с минималкой (300 требуется или нет), и только через додаток - подозреваю, там региональных маловато, да и киевских ОСББ тоже
Та не NEW Card, конечно, но лучше, чем ничего. А у них коммуналка с кредитных без комиссии? По UnexSmart вроде пишут, что без комиссии, а вот как по Unex Card да еще и за кредитные?
Vorlon написав: cohan написав:
только через додаток - подозреваю, там региональных маловато
Пробуйте и рассказывайте
Я может и попробую, когда/если буду закрывать NEW Card. А если за кредитные без комиссии, то может и раньше.
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ingtrans
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