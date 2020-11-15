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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 236237238239

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.5 5 13
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
8%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
46%
6
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 13:36

  cohan написав:только через додаток - подозреваю, там региональных маловато

Пробуйте и рассказывайте :)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 13:43

  cohan написав:
  ingtrans написав:Vorlon
Хорошая новость, особенно в свете необходимости перевыпуска NEW Card для продления программы кешбэка.


угу, только неясно с минималкой (300 требуется или нет), и только через додаток - подозреваю, там региональных маловато, да и киевских ОСББ тоже

Та не NEW Card, конечно, но лучше, чем ничего. А у них коммуналка с кредитных без комиссии? По UnexSmart вроде пишут, что без комиссии, а вот как по Unex Card да еще и за кредитные?

  Vorlon написав:
  cohan написав:только через додаток - подозреваю, там региональных маловато

Пробуйте и рассказывайте :)

Я может и попробую, когда/если буду закрывать NEW Card. А если за кредитные без комиссии, то может и раньше.
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 18:05

Re: Юнекс Банк

В общем, попробовал на мелкой сумме...
С кредитных с Unix Card по мунициальной карте Днепра ушло с комиссией 0. Кроме того, "Оплачуйте рахунки у категоріях Комунальні послуги та Інтернет та автоматично отримуйте гарантований кешбек незалежно від суми транзакції", так что кешбэк должен идти на любые суммы, а не только от 300 грн.
В целом с учетом возможности оплаты за кредитные получается даже выгоднее, чем NEW Card, но перечень доступных организаций ограничен.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 19:11

  ingtrans написав:В общем, попробовал на мелкой сумме...
С кредитных с Unix Card по мунициальной карте Днепра ушло с комиссией 0. Кроме того, "Оплачуйте рахунки у категоріях Комунальні послуги та Інтернет та автоматично отримуйте гарантований кешбек незалежно від суми транзакції", так что кешбэк должен идти на любые суммы, а не только от 300 грн.
В целом с учетом возможности оплаты за кредитные получается даже выгоднее, чем NEW Card, но перечень доступных организаций ограничен.


в грейс вошла операция?
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 19:27

  IMPRINTER написав:
  ingtrans написав:В общем, попробовал на мелкой сумме...
С кредитных с Unix Card по мунициальной карте Днепра ушло с комиссией 0. Кроме того, "Оплачуйте рахунки у категоріях Комунальні послуги та Інтернет та автоматично отримуйте гарантований кешбек незалежно від суми транзакції", так что кешбэк должен идти на любые суммы, а не только от 300 грн.
В целом с учетом возможности оплаты за кредитные получается даже выгоднее, чем NEW Card, но перечень доступных организаций ограничен.


в грейс вошла операция?

Так у них вроде все входят в грейс, включая получение наличных и переводы, но такого я лично не пробовал :)
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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