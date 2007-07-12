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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 237238239240

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.5 5 13
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
8%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
46%
6
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 11:20

  ingtrans написав:
  IMPRINTER написав:где горячая вода?

Ничего себе, у Вас даже горячая вода есть! :) У нас уже больше 10 лет как большей части города не дают горячую воду в припципе. Из-за этого при наличии двух бойлеров в месяц за электричество часто набегает порядка 500 грн, а зимой бывало и за 1000 переваливало. Но в плане оплаты коммуналки через Юнекс у меня картина получше: есть отопление, электричество, водоканал, газ, домофон. Вот только за прошлый месяц я все уже оплатил еще в последние дни прошлого месяца кредикой КОКО с КБ 7%.


горячая вода есть всегда. Летом на месяц отключают на 1 месяц для профилактики, на этот мес включаю бойлер.
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 11:32

Re: Юнекс Банк

  cohan написав:с другой стороны, в Днепропетровской области, где централизованное отопление пропало как класс те же 10 лет назад, есть льготный тариф до 3000 квт в месяц (что-то около 90 или вообще 60 коп за квт), и там, конечно, бойлеры за шик

Это, наверное, такой тариф для домов с электрическим отоплением. А так обычный тариф 0,90 грн до 100 кВт и 1,68 грн сверху.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 11:48

Re: Юнекс Банк

  Vorlon написав:У меня есть формально горячая вода, только толку с неё, если она всё время еле тёплая, ибо у всех бойлеры давно? Поэтому не пользуюсь, только бойлером.

Не у всех. И горячая таки горячая практически всегда (исключение в рабочие дни когда все на работе - а вечером, утром и в выхи - всегда). Ну конечно если котельня правильная ;)
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 11:42

Первый звоночек, Юнекс нарушил норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами (норматив Н9, не должен превышать 25%).
Тут 29,05%.
https://news.finance.ua/ru/news/-/48237 ... oshhadbank
Лучший кешбек и 300грн. за регистрацию http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ
MONOBANK.ua/r/NVSR ABANK24.page.link/845Y SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
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