Ничего себе, у Вас даже горячая вода есть! У нас уже больше 10 лет как большей части города не дают горячую воду в припципе. Из-за этого при наличии двух бойлеров в месяц за электричество часто набегает порядка 500 грн, а зимой бывало и за 1000 переваливало. Но в плане оплаты коммуналки через Юнекс у меня картина получше: есть отопление, электричество, водоканал, газ, домофон. Вот только за прошлый месяц я все уже оплатил еще в последние дни прошлого месяца кредикой КОКО с КБ 7%.
горячая вода есть всегда. Летом на месяц отключают на 1 месяц для профилактики, на этот мес включаю бойлер.
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cohan написав:с другой стороны, в Днепропетровской области, где централизованное отопление пропало как класс те же 10 лет назад, есть льготный тариф до 3000 квт в месяц (что-то около 90 или вообще 60 коп за квт), и там, конечно, бойлеры за шик
Это, наверное, такой тариф для домов с электрическим отоплением. А так обычный тариф 0,90 грн до 100 кВт и 1,68 грн сверху.
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