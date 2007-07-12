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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 237238239240

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.5 5 13
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
8%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
46%
6
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 11:20

  ingtrans написав:
  IMPRINTER написав:где горячая вода?

Ничего себе, у Вас даже горячая вода есть! :) У нас уже больше 10 лет как большей части города не дают горячую воду в припципе. Из-за этого при наличии двух бойлеров в месяц за электричество часто набегает порядка 500 грн, а зимой бывало и за 1000 переваливало. Но в плане оплаты коммуналки через Юнекс у меня картина получше: есть отопление, электричество, водоканал, газ, домофон. Вот только за прошлый месяц я все уже оплатил еще в последние дни прошлого месяца кредикой КОКО с КБ 7%.


горячая вода есть всегда. Летом на месяц отключают на 1 месяц для профилактики, на этот мес включаю бойлер.
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 11:32

Re: Юнекс Банк

  cohan написав:с другой стороны, в Днепропетровской области, где централизованное отопление пропало как класс те же 10 лет назад, есть льготный тариф до 3000 квт в месяц (что-то около 90 или вообще 60 коп за квт), и там, конечно, бойлеры за шик

Это, наверное, такой тариф для домов с электрическим отоплением. А так обычный тариф 0,90 грн до 100 кВт и 1,68 грн сверху.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 11:48

Re: Юнекс Банк

  Vorlon написав:У меня есть формально горячая вода, только толку с неё, если она всё время еле тёплая, ибо у всех бойлеры давно? Поэтому не пользуюсь, только бойлером.

Не у всех. И горячая таки горячая практически всегда (исключение в рабочие дни когда все на работе - а вечером, утром и в выхи - всегда). Ну конечно если котельня правильная ;)
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 11:42

Первый звоночек, Юнекс нарушил норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами (норматив Н9, не должен превышать 25%).
Тут 29,05%.
https://news.finance.ua/ru/news/-/48237 ... oshhadbank
Лучший кешбек и 300грн. за регистрацию http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ
MONOBANK.ua/r/NVSR ABANK24.page.link/845Y SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 12:58

  ukrprom2014 написав:Первый звоночек, Юнекс нарушил норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами (норматив Н9, не должен превышать 25%).
Тут 29,05%.
https://news.finance.ua/ru/news/-/48237 ... oshhadbank

зато он в хорошей компании ))
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 13:29

Re: Юнекс Банк

500 грн за коммуналку начисляется на ИНН (т.е. 500 грн на человека) или можно по каждой карте накешбечить по 500 грн.?
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
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