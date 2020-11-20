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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 237238239240

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.5 5 13
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
8%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
46%
6
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 11:20

  ingtrans написав:
  IMPRINTER написав:где горячая вода?

Ничего себе, у Вас даже горячая вода есть! :) У нас уже больше 10 лет как большей части города не дают горячую воду в припципе. Из-за этого при наличии двух бойлеров в месяц за электричество часто набегает порядка 500 грн, а зимой бывало и за 1000 переваливало. Но в плане оплаты коммуналки через Юнекс у меня картина получше: есть отопление, электричество, водоканал, газ, домофон. Вот только за прошлый месяц я все уже оплатил еще в последние дни прошлого месяца кредикой КОКО с КБ 7%.


горячая вода есть всегда. Летом на месяц отключают на 1 месяц для профилактики, на этот мес включаю бойлер.
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 11:32

Re: Юнекс Банк

  cohan написав:с другой стороны, в Днепропетровской области, где централизованное отопление пропало как класс те же 10 лет назад, есть льготный тариф до 3000 квт в месяц (что-то около 90 или вообще 60 коп за квт), и там, конечно, бойлеры за шик

Это, наверное, такой тариф для домов с электрическим отоплением. А так обычный тариф 0,90 грн до 100 кВт и 1,68 грн сверху.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 11:48

Re: Юнекс Банк

  Vorlon написав:У меня есть формально горячая вода, только толку с неё, если она всё время еле тёплая, ибо у всех бойлеры давно? Поэтому не пользуюсь, только бойлером.

Не у всех. И горячая таки горячая практически всегда (исключение в рабочие дни когда все на работе - а вечером, утром и в выхи - всегда). Ну конечно если котельня правильная ;)
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 11:42

Первый звоночек, Юнекс нарушил норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами (норматив Н9, не должен превышать 25%).
Тут 29,05%.
https://news.finance.ua/ru/news/-/48237 ... oshhadbank
Лучший кешбек и 300грн. за регистрацию http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ
MONOBANK.ua/r/NVSR ABANK24.page.link/845Y SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 12:58

  ukrprom2014 написав:Первый звоночек, Юнекс нарушил норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами (норматив Н9, не должен превышать 25%).
Тут 29,05%.
https://news.finance.ua/ru/news/-/48237 ... oshhadbank

зато он в хорошей компании ))
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 13:29

Re: Юнекс Банк

500 грн за коммуналку начисляется на ИНН (т.е. 500 грн на человека) или можно по каждой карте накешбечить по 500 грн.?
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 19:25

ukrprom2014 на самом деле есть стойкая тенденция к уменьшению этого показателя. Так что можно скорее говорить не о "нарушении", а о "приведении в соответствие" - банк на правильном пути!
Marica
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 12:50

  ukrprom2014 написав:Первый звоночек, Юнекс нарушил норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами (норматив Н9, не должен превышать 25%).
Тут 29,05%.
https://news.finance.ua/ru/news/-/48237 ... oshhadbank

Виправляться... тепер на 100% банка буде православна східного обряду.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 16:58

Первый раз попробовал оплатить комунал, через оплату услуг в моб. додатке юнекс-смарт (конкретно Киев теплоенерго) - операция неуспешна. С проблемой до сих пор разбираются. У кого то получалось платить по выбраным поставщикам услуг? как и где отражается кешбек?
Hit777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 18:57

Re: Юнекс Банк

  Hit777 написав:У кого то получалось платить по выбраным поставщикам услуг? как и где отражается кешбек?

Я для пробы оплатил газ. Проблем не было. Кешбэк нигде не отображается, просто приходит в последний день месяца.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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