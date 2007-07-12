С понедельника карта с пайпасом в пакете СмартМани как и в ЮнексСмарт уже 250грн., вместо 0.
Других изменений не увидел.
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 20:25
Re: Юнекс Банк
Новые тарифы СмартМаням с 23.11
С понедельника карта с пайпасом в пакете СмартМани как и в ЮнексСмарт уже 250грн., вместо 0.
Других изменений не увидел.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Суб 21 лис, 2020 02:11
на самом деле для SmartMoney другие изменения:
- некоторые пункты прото поменяли местами
- процент на остаток был 8%, стал 4%
- смс было 9,99грн , стало 15 грн
- доп.карта Black Edition была за 1000грн, теперь за 2000грн
- справки для клиентов на англ.языке с 100 подняли до 200грн.
для SmartMoney Plus такие же изменения, плюс:
+ комиссия за зачисление/пополнение средств подняли с 0,5% до 1,5%
в UNEXSMART основная карта и так была всегда бесплатной, а допки стоят по 200грн.
последняя редакция тарифов :
Додано: Нед 22 лис, 2020 10:30
Не могу понять, где найти информацию по кешбеку? В приложении нет, в кабинете ИБ тоже нет. Или его вообще нет?
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
Додано: Нед 22 лис, 2020 10:33
Re: Юнекс Банк
Додано: Нед 22 лис, 2020 10:34
Re: Юнекс Банк
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