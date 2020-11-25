Додано: Нед 22 лис, 2020 10:30

Не могу понять, где найти информацию по кешбеку? В приложении нет, в кабинете ИБ тоже нет. Или его вообще нет?

Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.