Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 лис, 2020 20:25
Новые тарифы СмартМаням с 23.11
https://unexbank.ua/user_file/smart_money_23112020.pdf
С понедельника карта с пайпасом в пакете СмартМани как и в ЮнексСмарт уже 250грн., вместо 0.
Других изменений не увидел.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ): 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Додано: Суб 21 лис, 2020 02:11
на самом деле для SmartMoney другие изменения:
- некоторые пункты прото поменяли местами
- процент на остаток был 8%, стал 4%
- смс было 9,99грн , стало 15 грн
- доп.карта Black Edition была за 1000грн, теперь за 2000грн
- справки для клиентов на англ.языке с 100 подняли до 200грн.
для SmartMoney Plus такие же изменения, плюс:
+ комиссия за зачисление/пополнение средств подняли с 0,5% до 1,5%
в UNEXSMART основная карта и так была всегда бесплатной, а допки стоят по 200грн.
последняя редакция тарифов :
https://unexbank.ua/site/page.php?lang=UA&id_part=807
STIGA
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Додано: Суб 21 лис, 2020 09:27
ingtrans написав: Hit777 написав:
У кого то получалось платить по выбраным поставщикам услуг? как и где отражается кешбек?
Я для пробы оплатил газ. Проблем не было. Кешбэк нигде не отображается, просто приходит в последний день месяца.
газ в переплате,попробовал электроенергию- тоже неуспешно, похоже у меня где-то проблема...
Hit777
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Додано: Нед 22 лис, 2020 10:30
Не могу понять, где найти информацию по кешбеку? В приложении нет, в кабинете ИБ тоже нет. Или его вообще нет?
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
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Додано: Нед 22 лис, 2020 10:33
swan forever написав:
вообще нет
вообще нет
extreme_lviv_ua
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Додано: Нед 22 лис, 2020 10:34
swan forever написав:Не могу понять, где найти информацию по кешбеку? В приложении нет, в кабинете ИБ тоже нет. Или его вообще нет?
Посмотр и выбор по ссылке
https://unexbank.ua/site/page.php?lang=UA&id_part=5500
Размер имеет значение.
2XL
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Додано: Нед 22 лис, 2020 13:00
swan forever написав:
Не могу понять, где найти информацию по кешбеку? В приложении нет, в кабинете ИБ тоже нет. Или его вообще нет?
он есть
ее нет
J
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Додано: Чет 26 лис, 2020 15:28
Важливі новини для власників рахунків у євро.
З 27 листопада МПС Mastercard змінює порядок розрахунків: незалежно від валюти операції, будь-який платіж на ресурсах за межами України буде конвертований у долари США. Наприклад: Розрахунок у розмірі 100 євро буде конвертовано у платіж 118,68 доларів США. Після отримання цього розрахунку, ЮнексБанк конвертує його в євро по комерційному курсу. І списує 101 євро з вашого рахунку.
Vorlon
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Додано: Чет 26 лис, 2020 16:04
Vorlon написав:
Важливі новини для власників рахунків у євро.
Это что ж получается, карты MasterCard в евро теперь вредны?
http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - > ПУМБ всеМожу ( 100 грн ) кешбэк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - > деб./кред. КОКО Форвард ( 40,25/80,5+80,5 грн ) кешбэк, % на остаток https://tinyurl.com/y87fcew8 - > Sportbank ( 55 грн ) кешбэк https://tinyurl.com/y9fv8o9w - > А-Банк ( 50 грн ) кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП
ingtrans
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Додано: Чет 26 лис, 2020 17:26
Vorlon написав:
З 27 листопада МПС Mastercard змінює порядок розрахунків:
незалежно від валюти операції, будь-який платіж на ресурсах за межами України буде конвертований у долари США.
Т.е. теперь евровая Виза получает еще одно преимущество?
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ): 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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