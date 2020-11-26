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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 239240241242>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.5 5 13
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
8%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
46%
6
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 20:25

Re: Юнекс Банк

Новые тарифы СмартМаням с 23.11 https://unexbank.ua/user_file/smart_money_23112020.pdf
С понедельника карта с пайпасом в пакете СмартМани как и в ЮнексСмарт уже 250грн., вместо 0.
Других изменений не увидел.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 02:11

  ukrprom2014 написав:Новые тарифы СмартМаням с 23.11 https://unexbank.ua/user_file/smart_money_23112020.pdf
С понедельника карта с пайпасом в пакете СмартМани как и в ЮнексСмарт уже 250грн., вместо 0.
Других изменений не увидел.


на самом деле для SmartMoney другие изменения:
- некоторые пункты прото поменяли местами
- процент на остаток был 8%, стал 4%
- смс было 9,99грн , стало 15 грн
- доп.карта Black Edition была за 1000грн, теперь за 2000грн
- справки для клиентов на англ.языке с 100 подняли до 200грн.

для SmartMoney Plus такие же изменения, плюс:
+ комиссия за зачисление/пополнение средств подняли с 0,5% до 1,5%


в UNEXSMART основная карта и так была всегда бесплатной, а допки стоят по 200грн.
последняя редакция тарифов :
https://unexbank.ua/site/page.php?lang=UA&id_part=807
STIGA
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 09:27

  ingtrans написав:
  Hit777 написав:У кого то получалось платить по выбраным поставщикам услуг? как и где отражается кешбек?

Я для пробы оплатил газ. Проблем не было. Кешбэк нигде не отображается, просто приходит в последний день месяца.


газ в переплате,попробовал электроенергию- тоже неуспешно, похоже у меня где-то проблема...
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 10:30

Не могу понять, где найти информацию по кешбеку? В приложении нет, в кабинете ИБ тоже нет. Или его вообще нет?
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 10:33

Re: Юнекс Банк

  swan forever написав:вообще нет
вообще нет
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 10:34

Re: Юнекс Банк

swan forever написав:Не могу понять, где найти информацию по кешбеку? В приложении нет, в кабинете ИБ тоже нет. Или его вообще нет?
Посмотр и выбор по ссылке
https://unexbank.ua/site/page.php?lang=UA&id_part=5500
Размер имеет значение.
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 13:00

  swan forever написав:Не могу понять, где найти информацию по кешбеку? В приложении нет, в кабинете ИБ тоже нет. Или его вообще нет?

он есть
ее нет
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 15:28

Важливі новини для власників рахунків у євро.

З 27 листопада МПС Mastercard змінює порядок розрахунків:
незалежно від валюти операції, будь-який платіж на ресурсах за межами України буде конвертований у долари США.

Наприклад:
Розрахунок у розмірі 100 євро буде конвертовано у платіж 118,68 доларів США. Після отримання цього розрахунку, ЮнексБанк конвертує його в євро по комерційному курсу. І списує 101 євро з вашого рахунку.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 16:04

Re: Юнекс Банк

  Vorlon написав:Важливі новини для власників рахунків у євро.

Это что ж получается, карты MasterCard в евро теперь вредны?
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 17:26

Re: Юнекс Банк

  Vorlon написав:З 27 листопада МПС Mastercard змінює порядок розрахунків:
незалежно від валюти операції, будь-який платіж на ресурсах за межами України буде конвертований у долари США.

Т.е. теперь евровая Виза получает еще одно преимущество?
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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