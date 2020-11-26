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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 239240241242

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.5 5 13
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
8%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
46%
6
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 17:31

  ukrprom2014 написав:
  Vorlon написав:З 27 листопада МПС Mastercard змінює порядок розрахунків:
незалежно від валюти операції, будь-який платіж на ресурсах за межами України буде конвертований у долари США.

Т.е. теперь евровая Виза получает еще одно преимущество?

Как собственно и не евровая. Получается, что карту Mastercard вообще невыгодно использовать, если счет в евро.
Странно, что эта информация идет только от Юнекса...
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