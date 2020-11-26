Как собственно и не евровая. Получается, что карту Mastercard вообще невыгодно использовать, если счет в евро.
Странно, что эта информация идет только от Юнекса...
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Додано: Чет 26 лис, 2020 17:31
Как собственно и не евровая. Получается, что карту Mastercard вообще невыгодно использовать, если счет в евро.
Странно, что эта информация идет только от Юнекса...
Додано: П'ят 27 лис, 2020 19:10
Re: Юнекс Банк
Подскажите, пожалуйста, как Юнекс зачислят СЭП, есть ли смысл сейчас с Альфы отправить СЭП на Юнекс?
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 19:43
Нормально зачисляет, день в день. Часа 3 идёт примерно. В вечернее время не отправляла, и в выходные нет. Скорее всего зачислят в понедельник. Может попробуйте пробно маленькую сумму толкнуть, протестить
РЕФКИ
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