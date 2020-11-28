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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 239240241242

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.5 5 13
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
8%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
46%
6
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 17:31

  ukrprom2014 написав:
  Vorlon написав:З 27 листопада МПС Mastercard змінює порядок розрахунків:
незалежно від валюти операції, будь-який платіж на ресурсах за межами України буде конвертований у долари США.

Т.е. теперь евровая Виза получает еще одно преимущество?

Как собственно и не евровая. Получается, что карту Mastercard вообще невыгодно использовать, если счет в евро.
Странно, что эта информация идет только от Юнекса...
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ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 19:10

Re: Юнекс Банк

Подскажите, пожалуйста, как Юнекс зачислят СЭП, есть ли смысл сейчас с Альфы отправить СЭП на Юнекс?
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 19:43

Нормально зачисляет, день в день. Часа 3 идёт примерно. В вечернее время не отправляла, и в выходные нет. Скорее всего зачислят в понедельник. Может попробуйте пробно маленькую сумму толкнуть, протестить
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    Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 20:24

    покупки в последний день месяца +выплата КБ

    Коллеги, подскажите, кто тестил оплату в последний день месяца.
    КБ начисляют и потом выплачивают в конце следующего месяца?
    В этом случае лимит КБ общий в 500 грн - часть ноября +декабрь?
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    Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 13:29

    Re: Юнекс Банк

    Юнекс начисляет кешбек только за покупки в Украине или на зарубежных сайтах тоже?
    Яша
     
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    Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 13:32

      Яша написав:Юнекс начисляет кешбек только за покупки в Украине или на зарубежных сайтах тоже?

    Везде. Но следует учитывать вот ту последнюю новость о расчетах в евро.
    • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
    • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
    • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
    • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
    ingtrans
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    Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 14:25

    Re: Юнекс Банк

      ingtrans написав:Странно, что эта информация идет только от Юнекса...
    Я думаю, что новость и касается только Юнекса. По крайней мере я уверен, что корень проблемы кроется не в мастер-кард. Потому как даже представить сложно что бы произошло если бы они попытались сделать что-то подобное в "зоне Евро". Поэтому я вангую, что "православные" решили попросту "оптимизировать" свои остатки по корсчетам и не держать у мастера страховые депо в двух валютах, а один закрыть и оставить только долларовый. Поэтому естественно, "мастеры" теперь будут списывать все платежи с долларового счета Юнекса, а значить лишнего конверта не избежать. Но уверен, что все это чисто результат политики Юнекса.
    50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
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    100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
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    إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
    Flamingo
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    Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 14:34

    Re: Юнекс Банк

      Flamingo написав:Я думаю, что новость и касается только Юнекса. По крайней мере я уверен, что корень проблемы кроется не в мастер-кард. Потому как даже представить сложно что бы произошло если бы они попытались сделать что-то подобное в "зоне Евро".

    Вот у меня тоже сложилось такое впечатление. Уж очень странно, что только Юнекс на MasterCard пиняет. Если бы это была фишка MasterCard, то новость уже везде бы разнеслась, а тут MasterCard только в Юнекс почему-то меняет порядок расчетов. Поэтому тут явно без Юнекса не обошлось, но, видимо, перевести стрелки MasterCard себе удобнее.
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    • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
    • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
    • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
    ingtrans
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