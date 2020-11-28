Нормально зачисляет, день в день. Часа 3 идёт примерно. В вечернее время не отправляла, и в выходные нет. Скорее всего зачислят в понедельник. Может попробуйте пробно маленькую сумму толкнуть, протестить
РЕФКИ
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ingtrans написав:Странно, что эта информация идет только от Юнекса...
Я думаю, что новость и касается только Юнекса. По крайней мере я уверен, что корень проблемы кроется не в мастер-кард. Потому как даже представить сложно что бы произошло если бы они попытались сделать что-то подобное в "зоне Евро". Поэтому я вангую, что "православные" решили попросту "оптимизировать" свои остатки по корсчетам и не держать у мастера страховые депо в двух валютах, а один закрыть и оставить только долларовый. Поэтому естественно, "мастеры" теперь будут списывать все платежи с долларового счета Юнекса, а значить лишнего конверта не избежать. Но уверен, что все это чисто результат политики Юнекса.
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Flamingo написав:Я думаю, что новость и касается только Юнекса. По крайней мере я уверен, что корень проблемы кроется не в мастер-кард. Потому как даже представить сложно что бы произошло если бы они попытались сделать что-то подобное в "зоне Евро".
Вот у меня тоже сложилось такое впечатление. Уж очень странно, что только Юнекс на MasterCard пиняет. Если бы это была фишка MasterCard, то новость уже везде бы разнеслась, а тут MasterCard только в Юнекс почему-то меняет порядок расчетов. Поэтому тут явно без Юнекса не обошлось, но, видимо, перевести стрелки MasterCard себе удобнее.
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ingtrans написав:Странно, что эта информация идет только от Юнекса...
Я думаю, что новость и касается только Юнекса. По крайней мере я уверен, что корень проблемы кроется не в мастер-кард. Потому как даже представить сложно что бы произошло если бы они попытались сделать что-то подобное в "зоне Евро". Поэтому я вангую, что "православные" решили попросту "оптимизировать" свои остатки по корсчетам и не держать у мастера страховые депо в двух валютах, а один закрыть и оставить только долларовый. Поэтому естественно, "мастеры" теперь будут списывать все платежи с долларового счета Юнекса, а значить лишнего конверта не избежать. Но уверен, что все это чисто результат политики Юнекса.
Может не хотят светить Омерике свою православную кассу