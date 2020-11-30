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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 лис, 2020 15:11
Vorlon написав:
Кэшбек у всех запаздывает?
Спортились православные
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Додано: Пон 30 лис, 2020 15:23
Vorlon написав:
Кэшбек у всех запаздывает? Думал им загасить остаток долга, но чувствую что не получится и надо докидывать...
Таки да.
Я не выдержал и в 15:16 отправил СЭПом из Альфы
- 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
- 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
- 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
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Додано: Пон 30 лис, 2020 16:30
Пробую остатки Праволавного перекинуть через р2р на другую банку. Деньги списывает, но получателю не поступают. У кого еще сегодня такой прикол , кроме опаздывания КБ ?
UPD: р2р поступило на Моно и на Сабж через 7 минут !!!
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Додано: Пон 30 лис, 2020 17:45
проводки на КБ появились, но висят с 17-40....
Востаннє редагувалось STIGA
в Пон 30 лис, 2020 18:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 30 лис, 2020 18:22
ingtrans написав: Яша написав:
Юнекс начисляет кешбек только за покупки в Украине или на зарубежных сайтах тоже?
Везде. Но следует учитывать вот ту последнюю новость о расчетах в евро.
если оплачивать сегодня, то кешбек посчитают по дате оплаты или по декабрьской проводке?
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Яша
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Додано: Пон 30 лис, 2020 18:51
Всем выплатили кэшбек? У меня ничего нет.
Органiзатор Програми не зобов’язаний діяти відповідно до будь-якого кодексу корпоративної етики або згідно з будь-яким обов’язковим методом вирішення суперечок ©
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DENVER_S
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Додано: Пон 30 лис, 2020 18:58
DENVER_S написав:
Всем выплатили кэшбек? У меня ничего нет.
По одной карте с 17-40 проводка на КБ висит, по второй карте вообще нет проводки на КБ .
%% на остаток по обеим картам уже зачислили
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Додано: Пон 30 лис, 2020 19:05
Кешбек зашел, только не могу понять, как они его считали.
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
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акет
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Додано: Пон 30 лис, 2020 19:13
У меня никаких проводок даже.
Органiзатор Програми не зобов’язаний діяти відповідно до будь-якого кодексу корпоративної етики або згідно з будь-яким обов’язковим методом вирішення суперечок ©
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Додано: Пон 30 лис, 2020 19:23
акет написав:
Кешбек зашел, только не могу понять, как они его считали.
Покупки от 300 грн из твоей категории.
%% чистыми
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