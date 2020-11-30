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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 лис, 2020 20:10
Re: Юнекс Банк
В этом месяце категорию не выбирал, кешбек только за коммуналку.
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
Додано: Пон 30 лис, 2020 20:27
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если оплачивать сегодня, то кешбек посчитают по дате оплаты или по декабрьской проводке?[/quote
Кешбек за коммуналку зашел за все оплаты по 27/11 включительно, оплаты 28/11, 29/11 и 30/11 в кешбек этого месяца не попали.
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
Додано: Пон 30 лис, 2020 20:28
Никакими. Акция только до 30 ноября
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Пон 30 лис, 2020 20:32
Re: Юнекс Банк
В кешбек за коммуналку попали все оплаты, даже на 1 грн.
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
Додано: Пон 30 лис, 2020 20:36
Вы не правы. Акции уже несколько раз заканчивались в последний день времени года, а в первый день нового времени года обьявлялась следующая акция на 3 мес. Надеюсь традиция не прервется и новые категории вскоре объявят.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
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