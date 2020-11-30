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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.5 5 13
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
8%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
46%
6
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 20:05

Интересно, какими категориями нас порадуют на зиму... :roll:
Vorlon
 
Повідомлень: 9416
З нами з: 14.06.13
Подякував: 450 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 20:10

Re: Юнекс Банк

В этом месяце категорию не выбирал, кешбек только за коммуналку.
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
акет
 
Повідомлень: 187
З нами з: 12.11.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 20:27

[/quote]
если оплачивать сегодня, то кешбек посчитают по дате оплаты или по декабрьской проводке?[/quote

Кешбек за коммуналку зашел за все оплаты по 27/11 включительно, оплаты 28/11, 29/11 и 30/11 в кешбек этого месяца не попали.
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
акет
 
Повідомлень: 187
З нами з: 12.11.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 20:28

  Vorlon написав:Интересно, какими категориями нас порадуют на зиму... :roll:

Никакими. Акция только до 30 ноября
https://unexbank.ua/site/page.php?lang=UA&id_part=5500
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлень: 2100
З нами з: 09.03.14
Подякував: 25 раз.
Подякували: 138 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 20:32

Re: Юнекс Банк

В кешбек за коммуналку попали все оплаты, даже на 1 грн.
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
акет
 
Повідомлень: 187
З нами з: 12.11.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 20:36

  ukrprom2014 написав:
  Vorlon написав:Интересно, какими категориями нас порадуют на зиму... :roll:

Никакими. Акция только до 30 ноября
https://unexbank.ua/site/page.php?lang=UA&id_part=5500

Вы не правы. Акции уже несколько раз заканчивались в последний день времени года, а в первый день нового времени года обьявлялась следующая акция на 3 мес. Надеюсь традиция не прервется и новые категории вскоре объявят.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Подякував: 90 раз.
Подякували: 1193 раз.
 
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