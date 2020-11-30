Додано: Пон 30 лис, 2020 20:27

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если оплачивать сегодня, то кешбек посчитают по дате оплаты или по декабрьской проводке?[/quote



Кешбек за коммуналку зашел за все оплаты по 27/11 включительно, оплаты 28/11, 29/11 и 30/11 в кешбек этого месяца не попали.