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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 лис, 2020 20:10
Re: Юнекс Банк
В этом месяце категорию не выбирал, кешбек только за коммуналку.
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
Додано: Пон 30 лис, 2020 20:27
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если оплачивать сегодня, то кешбек посчитают по дате оплаты или по декабрьской проводке?[/quote
Кешбек за коммуналку зашел за все оплаты по 27/11 включительно, оплаты 28/11, 29/11 и 30/11 в кешбек этого месяца не попали.
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
Додано: Пон 30 лис, 2020 20:28
Никакими. Акция только до 30 ноября
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Пон 30 лис, 2020 20:32
Re: Юнекс Банк
В кешбек за коммуналку попали все оплаты, даже на 1 грн.
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
Додано: Пон 30 лис, 2020 20:36
Вы не правы. Акции уже несколько раз заканчивались в последний день времени года, а в первый день нового времени года обьявлялась следующая акция на 3 мес. Надеюсь традиция не прервется и новые категории вскоре объявят.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Пон 30 лис, 2020 22:32
пока идут без перебоев:
1 сезон - 20/08/2019 по 30/09/2019 (октябрь прогул)
2 сезон - 01/11/2019 по 31/12/2019 (январь прогул)
3 сезон - 12/02/2020 по 30/04/2020, потом пролонгировали до 31/05/2020
4 сезон - июнь-август 2020
5 сезон - сентябрь- ноябрь 2020
Тренд на продолжение работы с КБ... Или будет пролонгация до конца года, или что-то новое замутят!
Додано: Пон 30 лис, 2020 22:49
Re: Юнекс Банк
в пятницу скупился в интертопе и, похоже, не успело пройти по счетам (
теперь в конце декабря только выплатят?
Додано: Пон 30 лис, 2020 23:08
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