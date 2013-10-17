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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.5 5 13
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
8%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
46%
6
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 08:25

  ingtrans написав:Для выбора сейчас доступны:
Оплата в аптеках - 5%
Оплата в магазинах одягу та взуття - 10%
Оплата в магазинах електроніки - 5%
Оплата в годинникових та ювелірних магазинах – 25%
Оплата у продуктових магазинах - 3%
Оплата в спеціалізованих магазинах дитячих товарів (іграшки) - 10%

Аптеки и продукты норм.
Отримай бонус за оформлення картки:
  • 100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • 100 грн «ВсеМожу»/«ВсеКарта» | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs
  • 50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • 50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
* - за першу покупку від 150 грн
Striker
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Подякував: 164 раз.
Подякували: 121 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 09:03

  Striker написав:
  ingtrans написав:Для выбора сейчас доступны:
Оплата в аптеках - 5%
Оплата в магазинах одягу та взуття - 10%
Оплата в магазинах електроніки - 5%
Оплата в годинникових та ювелірних магазинах – 25%
Оплата у продуктових магазинах - 3%
Оплата в спеціалізованих магазинах дитячих товарів (іграшки) - 10%

Аптеки и продукты норм.

Ну во первых надо выбрать только что-то одно. А во вторых каГбЭ покупка должна быть от 300 грн., что в половине случаев покупок из этих категорий не соблюсти не получаеЦЦа (предпочитаю покупать часто но по немногу). Чи котлы себе прикупить иль жене что из рыжья? :twisted:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 09:25

  Flamingo написав:Ну во первых надо выбрать только что-то одно. А во вторых каГбЭ покупка должна быть от 300 грн., что в половине случаев покупок из этих категорий не соблюсти не получаеЦЦа (предпочитаю покупать часто но по немногу).

2 карты - 2 кэшбэка. :) Для аптек больше 300 грн в большинстве случаев (меньше - Пудра), а продукты большая половина чеки от 300 грн (Альфа 2%).
Отримай бонус за оформлення картки:
  • 100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • 100 грн «ВсеМожу»/«ВсеКарта» | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs
  • 50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • 50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
* - за першу покупку від 150 грн
Striker
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Повідомлень: 1195
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Подякував: 164 раз.
Подякували: 121 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 09:28

Re: Юнекс Банк

Шикарные категории. Надо идти за второй картой. Рыжье на подарок уже выбрал и все....
Есть новая дебитка, какую ещё просить?
Востаннє редагувалось lel в Вів 01 гру, 2020 09:29, всього редагувалось 1 раз.
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 09:29

  Striker написав:2 карты - 2 кэшбэка. :)

Точнее 2 человека с картами - 2 кешбэка ;)
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Подякував: 44 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 09:40

  ingtrans написав:Точнее 2 человека с картами - 2 кешбэка ;)

Так точно! 8)
Отримай бонус за оформлення картки:
  • 100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • 100 грн «ВсеМожу»/«ВсеКарта» | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs
  • 50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • 50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
* - за першу покупку від 150 грн
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Повідомлень: 1195
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Подякував: 164 раз.
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