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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 гру, 2020 08:25
ingtrans написав:
Для выбора сейчас доступны:
Оплата в аптеках - 5%
Оплата в магазинах одягу та взуття - 10%
Оплата в магазинах електроніки - 5%
Оплата в годинникових та ювелірних магазинах – 25%
Оплата у продуктових магазинах - 3%
Оплата в спеціалізованих магазинах дитячих товарів (іграшки) - 10%
Аптеки и продукты норм.
Отримай бонус за оформлення картки:
- 100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
- 100 грн «ВсеМожу»/«ВсеКарта» | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs
- 50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
- 50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
* - за першу покупку від 150 грн
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Додано: Вів 01 гру, 2020 09:03
Striker написав: ingtrans написав:
Для выбора сейчас доступны:
Оплата в аптеках - 5%
Оплата в магазинах одягу та взуття - 10%
Оплата в магазинах електроніки - 5%
Оплата в годинникових та ювелірних магазинах – 25%
Оплата у продуктових магазинах - 3%
Оплата в спеціалізованих магазинах дитячих товарів (іграшки) - 10%
Аптеки и продукты норм.
Ну во первых надо выбрать только что-то одно. А во вторых каГбЭ покупка должна быть от 300 грн., что в половине случаев покупок из этих категорий не соблюсти не получаеЦЦа (предпочитаю покупать часто но по немногу). Чи котлы себе прикупить иль жене что из рыжья?
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Додано: Вів 01 гру, 2020 09:25
Flamingo написав:
Ну во первых надо выбрать только что-то одно. А во вторых каГбЭ покупка должна быть от 300 грн., что в половине случаев покупок из этих категорий не соблюсти не получаеЦЦа (предпочитаю покупать часто но по немногу).
2 карты - 2 кэшбэка.
Для аптек больше 300 грн в большинстве случаев (меньше - Пудра), а продукты большая половина чеки от 300 грн (Альфа 2%).
Отримай бонус за оформлення картки:
- 100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
- 100 грн «ВсеМожу»/«ВсеКарта» | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs
- 50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
- 50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
* - за першу покупку від 150 грн
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Striker
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Додано: Вів 01 гру, 2020 09:28
Шикарные категории. Надо идти за второй картой. Рыжье на подарок уже выбрал и все....
Есть новая дебитка, какую ещё просить?
Востаннє редагувалось lel
в Вів 01 гру, 2020 09:29, всього редагувалось 1 раз.
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