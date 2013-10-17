RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Юнекс Банк

Юнекс Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 243244245246>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.5 5 13
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
8%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
46%
6
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 08:25

  ingtrans написав:Для выбора сейчас доступны:
Оплата в аптеках - 5%
Оплата в магазинах одягу та взуття - 10%
Оплата в магазинах електроніки - 5%
Оплата в годинникових та ювелірних магазинах – 25%
Оплата у продуктових магазинах - 3%
Оплата в спеціалізованих магазинах дитячих товарів (іграшки) - 10%

Аптеки и продукты норм.
Отримай бонус за оформлення картки:
  • 100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • 100 грн «ВсеМожу»/«ВсеКарта» | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs
  • 50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • 50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
* - за першу покупку від 150 грн
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1198
З нами з: 15.02.20
Подякував: 164 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 09:03

  Striker написав:
  ingtrans написав:Для выбора сейчас доступны:
Оплата в аптеках - 5%
Оплата в магазинах одягу та взуття - 10%
Оплата в магазинах електроніки - 5%
Оплата в годинникових та ювелірних магазинах – 25%
Оплата у продуктових магазинах - 3%
Оплата в спеціалізованих магазинах дитячих товарів (іграшки) - 10%

Аптеки и продукты норм.

Ну во первых надо выбрать только что-то одно. А во вторых каГбЭ покупка должна быть от 300 грн., что в половине случаев покупок из этих категорий не соблюсти не получаеЦЦа (предпочитаю покупать часто но по немногу). Чи котлы себе прикупить иль жене что из рыжья? :twisted:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 5187
З нами з: 20.03.15
Подякував: 90 раз.
Подякували: 1194 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 09:25

  Flamingo написав:Ну во первых надо выбрать только что-то одно. А во вторых каГбЭ покупка должна быть от 300 грн., что в половине случаев покупок из этих категорий не соблюсти не получаеЦЦа (предпочитаю покупать часто но по немногу).

2 карты - 2 кэшбэка. :) Для аптек больше 300 грн в большинстве случаев (меньше - Пудра), а продукты большая половина чеки от 300 грн (Альфа 2%).
Отримай бонус за оформлення картки:
  • 100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • 100 грн «ВсеМожу»/«ВсеКарта» | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs
  • 50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • 50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
* - за першу покупку від 150 грн
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1198
З нами з: 15.02.20
Подякував: 164 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 09:28

Re: Юнекс Банк

Шикарные категории. Надо идти за второй картой. Рыжье на подарок уже выбрал и все....
Есть новая дебитка, какую ещё просить?
Востаннє редагувалось lel в Вів 01 гру, 2020 09:29, всього редагувалось 1 раз.
lel
 
Повідомлень: 2778
З нами з: 10.12.13
Подякував: 1010 раз.
Подякували: 315 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 09:29

  Striker написав:2 карты - 2 кэшбэка. :)

Точнее 2 человека с картами - 2 кешбэка ;)
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1856
З нами з: 31.07.19
Подякував: 45 раз.
Подякували: 231 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 09:40

  ingtrans написав:Точнее 2 человека с картами - 2 кешбэка ;)

Так точно! 8)
Отримай бонус за оформлення картки:
  • 100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • 100 грн «ВсеМожу»/«ВсеКарта» | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs
  • 50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • 50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
* - за першу покупку від 150 грн
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1198
З нами з: 15.02.20
Подякував: 164 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 10:31

Re: Юнекс Банк

Кому вчера не выплатили КБ по unexsmart? Сегодня что-то выплатили?
STIGA
Аватар користувача
 
Повідомлень: 231
З нами з: 22.01.19
Подякував: 32 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 10:55

Re: Юнекс Банк

Нет ничего! По двум инн.
Органiзатор Програми не зобов’язаний діяти відповідно до будь-якого кодексу корпоративної етики або згідно з будь-яким обов’язковим методом вирішення суперечок ©
DENVER_S
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4535
З нами з: 05.04.11
Подякував: 705 раз.
Подякували: 548 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 11:06

Что то в приложении пропали все остатки по картам, горячая линия сообщила "идёт обновление"
РЕФКИ 8)
    http://lx4.me/c/BruGAiHB
    ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата     $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
    Spring
     
    Повідомлень: 193
    З нами з: 04.02.14
    Подякував: 21 раз.
    Подякували: 23 раз.
     
    Профіль
    Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 11:12

    Коллеги, а выйти с дебетки через сдернуть - без комисса на стороне банки?
    la9
     
    Повідомлень: 1839
    З нами з: 02.07.09
    Подякував: 346 раз.
    Подякували: 55 раз.
     
    Профіль
      #<1 ... 243244245246>
    Форум:
    + Додати
        тему
    Відповісти
    на тему
    Зараз переглядають цей форум: Ferlakur і 1 гість
    Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

    Схожі теми
    Теми
    		 Відповіді Перегляди Останнє
    А-Банк 1 ... 1771, 1772, 1773
    Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
    		17722 2492408
    Переглянути останнє повідомлення
    Вів 01 гру, 2020 11:03
    Spring
    Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4449, 4450, 4451
    Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
    		44501 5425642
    Переглянути останнє повідомлення
    Вів 01 гру, 2020 10:42
    clientage
    ОКСІ БАНК 1 ... 88, 89, 90
    Модератор » Чет 17 жов, 2013 11:08
    		895 127950
    Переглянути останнє повідомлення
    Вів 01 гру, 2020 10:07
    Vorlon

    Видалити встановлені форумом файли cookie
    Зараз обговорюється
    Укргазбанк (64)
    01.12.2020 11:23
    Юнекс Банк (2451)
    01.12.2020 11:21
    Все материалы
    Топ
    відповідей
    Топ
    користувачів
    В контексті FINANCE.UA
    Топ новини
    Реклама

    Форуми Finance.ua


    Finance.ua


    При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
    для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
    Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
    Powered by phpBB.