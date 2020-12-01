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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 гру, 2020 11:21
la9 написав:
Коллеги, а выйти с дебетки через сдернуть - без комисса на стороне банки?
будет (на все 100 не уверен)
с юнекса только пинать
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an0nym
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Додано: Вів 01 гру, 2020 11:33
an0nym написав:
с юнекса только пинать
А как? В апликухе не вижу ничего...
Первый раз... в кои-то веки воспользовался и получил кб)
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la9
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Додано: Вів 01 гру, 2020 12:25
la9 написав:
А как? В апликухе не вижу ничего...
Первый раз... в кои-то веки воспользовался и получил кб)
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Додано: Вів 01 гру, 2020 19:32
an0nym написав: la9 написав:
Коллеги, а выйти с дебетки через сдернуть - без комисса на стороне банки?
будет (на все 100 не уверен)
с юнекса только пинать
будет (
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cohan
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Додано: Сер 02 гру, 2020 14:09
помня, какой тут туповатый финмон, чую... будет здешним свинорылам ситуация глобус_2.0
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flysoulfly
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Сер 02 гру, 2020 12:26
omb
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