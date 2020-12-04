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Обслуговування в українських
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.5 5 13
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
8%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
46%
6
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 11:21

  la9 написав:Коллеги, а выйти с дебетки через сдернуть - без комисса на стороне банки?


будет (на все 100 не уверен)
с юнекса только пинать :mrgreen:
an0nym
 
Повідомлень: 46
З нами з: 11.06.19
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Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 11:33

Re: Юнекс Банк

  an0nym написав:с юнекса только пинать

А как? В апликухе не вижу ничего...
Первый раз... в кои-то веки воспользовался и получил кб)
la9
 
Повідомлень: 1840
З нами з: 02.07.09
Подякував: 347 раз.
Подякували: 55 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 12:25

  la9 написав:А как? В апликухе не вижу ничего...
Первый раз... в кои-то веки воспользовался и получил кб)

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Повідомлень: 1239
З нами з: 15.02.20
Подякував: 169 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 19:32

  an0nym написав:
  la9 написав:Коллеги, а выйти с дебетки через сдернуть - без комисса на стороне банки?


будет (на все 100 не уверен)
с юнекса только пинать :mrgreen:


будет (
cohan
 
Повідомлень: 525
З нами з: 27.09.19
Подякував: 42 раз.
Подякували: 38 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 14:09

помня, какой тут туповатый финмон, чую... будет здешним свинорылам ситуация глобус_2.0
flysoulfly
 
Повідомлень: 187
З нами з: 13.01.09
Подякував: 104 раз.
Подякували: 6 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 15:37

  flysoulfly написав:помня, какой тут туповатый финмон, чую... будет здешним свинорылам ситуация глобус_2.0


Это как?
STIGA
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Повідомлень: 236
З нами з: 22.01.19
Подякував: 32 раз.
Подякували: 20 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 22:52

Втихаря включились СМСки по Юнекс-Смарт.
15 грн. тютю. Горячка морозится.
Проверяйте свои.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлень: 2127
З нами з: 09.03.14
Подякував: 26 раз.
Подякували: 142 раз.
 
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