|
|
|
Юнекс Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 гру, 2020 11:21
la9 написав:
Коллеги, а выйти с дебетки через сдернуть - без комисса на стороне банки?
будет (на все 100 не уверен)
с юнекса только пинать
-
an0nym
-
-
- Повідомлень: 46
- З нами з: 11.06.19
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 01 гру, 2020 11:33
an0nym написав:
с юнекса только пинать
А как? В апликухе не вижу ничего...
Первый раз... в кои-то веки воспользовался и получил кб)
-
la9
-
-
- Повідомлень: 1840
- З нами з: 02.07.09
- Подякував: 347 раз.
- Подякували: 55 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 01 гру, 2020 12:25
la9 написав:
А как? В апликухе не вижу ничего...
Первый раз... в кои-то веки воспользовался и получил кб)
Платежи/Перевод на карту.
Отримай бонус за оформлення картки:
- 100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
- 100 грн ВсеМожу/ВсеКарта | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs в Viber
- 50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
- 50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
* за першу покупку від 150 грн
-
Striker
-
-
- Повідомлень: 1239
- З нами з: 15.02.20
- Подякував: 169 раз.
- Подякували: 125 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 01 гру, 2020 19:32
an0nym написав: la9 написав:
Коллеги, а выйти с дебетки через сдернуть - без комисса на стороне банки?
будет (на все 100 не уверен)
с юнекса только пинать
будет (
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 525
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 38 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 02 гру, 2020 14:09
помня, какой тут туповатый финмон, чую... будет здешним свинорылам ситуация глобус_2.0
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 187
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 104 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 02 гру, 2020 15:37
flysoulfly написав:
помня, какой тут туповатый финмон, чую... будет здешним свинорылам ситуация глобус_2.0
Это как?
-
STIGA
-
-
- Повідомлень: 236
- З нами з: 22.01.19
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 20 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 04 гру, 2020 22:52
Втихаря включились СМСки по Юнекс-Смарт.
15 грн. тютю. Горячка морозится.
Проверяйте свои.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
-
ukrprom2014
-
-
- Повідомлень: 2127
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 142 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: STIGA
, ukrprom2014
і 3 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|44543
|5433939
|
|
|91271
|10806050
|
|
|282
|62827
|
|