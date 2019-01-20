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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 гру, 2020 11:21
la9 написав:
Коллеги, а выйти с дебетки через сдернуть - без комисса на стороне банки?
будет (на все 100 не уверен)
с юнекса только пинать
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an0nym
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Додано: Вів 01 гру, 2020 11:33
an0nym написав:
с юнекса только пинать
А как? В апликухе не вижу ничего...
Первый раз... в кои-то веки воспользовался и получил кб)
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la9
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Додано: Вів 01 гру, 2020 12:25
la9 написав:
А как? В апликухе не вижу ничего...
Первый раз... в кои-то веки воспользовался и получил кб)
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Додано: Вів 01 гру, 2020 19:32
an0nym написав: la9 написав:
Коллеги, а выйти с дебетки через сдернуть - без комисса на стороне банки?
будет (на все 100 не уверен)
с юнекса только пинать
будет (
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cohan
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Додано: Сер 02 гру, 2020 14:09
помня, какой тут туповатый финмон, чую... будет здешним свинорылам ситуация глобус_2.0
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flysoulfly
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Додано: Сер 02 гру, 2020 15:37
flysoulfly написав:
помня, какой тут туповатый финмон, чую... будет здешним свинорылам ситуация глобус_2.0
Это как?
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STIGA
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 22:52
Втихаря включились СМСки по Юнекс-Смарт.
15 грн. тютю. Горячка морозится.
Проверяйте свои.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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ukrprom2014
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Додано: Суб 05 гру, 2020 16:51
Кешбек за оплату коммуналки, на сайте банка написано: "Оплачуйте рахунки у категоріях Комунальні послуги та Інтернет", а в вайбере написали: "Кешбек доступний у розділах "комунальни послуги", "інтернет", "телебачення" та "телефонія", где правда?
Кто-то получил кешбек за ТВ и Телефонию?
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
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акет
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Додано: Суб 05 гру, 2020 18:03
акет написав:
Кешбек за оплату коммуналки, на сайте банка написано: "Оплачуйте рахунки у категоріях Комунальні послуги та Інтернет"
Не знаю, где Вы это смотрите, но на сайте написано
Сплачуйте рахунки в категоріях: "Комунальні послуги", "Інтернет", "Телебачення", "Телефонія" і автоматично отримуйте гарантований кешбек!
Но это такое, главно, что в правилах проведения акции написано:
5.1. Для того, щоб отримати Винагороду, Учасник Акції повинен в Період проведення Акції здійснити, за рахунок власних або кредитних коштів платіж на будь-яку суму в Системі Інтернет банкінгу Банку за одним із наступних типів послуг (надалі — «Транзакція»):
- «Інтернет»,
- «Телебачення»,
- «Телефонія»,
- «Комунальні послуги».
- http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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Додано: Нед 06 гру, 2020 21:02
ukrprom2014 написав:
Втихаря включились СМСки по Юнекс-Смарт.
15 грн. тютю. Горячка морозится.
SMS можно отключить???
В этой связи Яценюк подчеркнул, что победа ВОЗМОЖНА, если объединиться всем против агрессора.
Это - наше будущее", - заявил премьер-министр Украины.
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