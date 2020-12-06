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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 06 гру, 2020 21:34
Sergiys2009 написав: ukrprom2014 написав:
Втихаря включились СМСки по Юнекс-Смарт.
15 грн. тютю. Горячка морозится.
SMS можно отключить???
Для UnexSmart можно, для UnexCard нельзя. По крайней мере, мне так в банке сказали.
- http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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Додано: Нед 06 гру, 2020 23:06
ingtrans написав: Sergiys2009 написав: ukrprom2014 написав:
Втихаря включились СМСки по Юнекс-Смарт.
15 грн. тютю. Горячка морозится.
SMS можно отключить???
Для UnexSmart можно, для UnexCard нельзя. По крайней мере, мне так в банке сказали.
Мне по юнекскард отключили на ГЛ.
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