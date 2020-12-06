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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 244245246247

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.5 5 13
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
8%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
46%
6
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 21:34

  Sergiys2009 написав:
  ukrprom2014 написав:Втихаря включились СМСки по Юнекс-Смарт.
15 грн. тютю. Горячка морозится.


SMS можно отключить???

Для UnexSmart можно, для UnexCard нельзя. По крайней мере, мне так в банке сказали.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 23:06

  ingtrans написав:
  Sergiys2009 написав:
  ukrprom2014 написав:Втихаря включились СМСки по Юнекс-Смарт.
15 грн. тютю. Горячка морозится.


SMS можно отключить???

Для UnexSmart можно, для UnexCard нельзя. По крайней мере, мне так в банке сказали.


Мне по юнекскард отключили на ГЛ.
alibob
 
Повідомлень: 111
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  #<1 ... 244245246247
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