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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 244245246247

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.6 5 14
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
7%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
50%
7
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 21:34

  Sergiys2009 написав:
  ukrprom2014 написав:Втихаря включились СМСки по Юнекс-Смарт.
15 грн. тютю. Горячка морозится.


SMS можно отключить???

Для UnexSmart можно, для UnexCard нельзя. По крайней мере, мне так в банке сказали.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 23:06

  ingtrans написав:
  Sergiys2009 написав:
  ukrprom2014 написав:Втихаря включились СМСки по Юнекс-Смарт.
15 грн. тютю. Горячка морозится.


SMS можно отключить???

Для UnexSmart можно, для UnexCard нельзя. По крайней мере, мне так в банке сказали.


Мне по юнекскард отключили на ГЛ.
alibob
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 09:54

Re: Юнекс Банк

Вчера открыл в Юнекс банке дебетовую карту Юнекс Смарт, на пробу - нужна была валютная карта, для покупки у них валюты, так как иногда у них реально выстреливает хороший курс в приложении, как правило в будние дни. Короче, открыли мне Юнекс Смарт в гривнах, а к ней параллельно открывается валютный счет в долларах и евро, как оказалось очень удобно и безопасно, так как прямого доступа к валюте, через карту нет. Итак, открыли карту в гривнах и к ней валютные счета... Положил на гривневую карту гривну и жду курса. Дождался курса и сразу, через приложение Юнекс банка купил валюту - с гривневой карты взял гривну - купил доллар - зачислил на валютный счет. Все хорошо, но единственный минус, валюта отображается в приложении по истечению 1 часа, на что некоторые клиенты пугаются, мол, - А где мои деньги!? КОроче, через час валюта зачислилась на валютный счет и все отобразилось в приложении. Когда понадобится доллар, я просто иду в любое отделение Юнекс банка и мне через расходный кассовый ордер выдают валюту с долларового счета. В итоге, все прикольно и в некоторой степени с выгодой, но не без нюансов... - поправили бы мгновенное зачисление валюты, был бы крутой сервис, а так 4 из 5!
KULANDALE
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 09:58

Т.е. UNEXCARD получается полностью бесплатной, если смс отключается? 3дс-пароли будут ходить в таком случае?

Вообще, как правильно зайти в этот банк? Заказать на сайте UNEXCARD с лимитом, в отделении дополнительно оформить UNEXSMART (дебетку, без лимита), или дебетка не нужна, и взять только UNEXSMART с лимитом (с точно отключаемыми смс)? Или на UNEXSMART клиенту с улицы лимит не наливают?
Помогите разобраться, плз.


  alibob написав:
  ingtrans написав:SMS можно отключить???

Для UnexSmart можно, для UnexCard нельзя. По крайней мере, мне так в банке сказали.


Мне по юнекскард отключили на ГЛ.[/quote]
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 10:05

dr_morgenstern
На картах ЮнексСмарт пока лимиты не наливают. Юнекс Смарт пока сугубо дебетовая. Есди нужен лимит, то только Юнекс Кард. Зайти в банк можно и с той картой и с той. Вот карта с лимитом - https://creditcard.unexbank.ua/ , а вот дебетка - https://unexsmart.unexbank.ua/
KULANDALE
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 10:19

Благодарю.
Странно, что и на промо-странице UnexSmart говорится про "Можливість встановлення кредитного ліміту", и в её тарифах есть кредитное свойство. Может это только для зарплатников?

  KULANDALE написав:dr_morgenstern
На картах ЮнексСмарт пока лимиты не наливают. Юнекс Смарт пока сугубо дебетовая. Есди нужен лимит, то только Юнекс Кард. Зайти в банк можно и с той картой и с той. Вот карта с лимитом - https://creditcard.unexbank.ua/ , а вот дебетка - https://unexsmart.unexbank.ua/
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 10:21

Так в якій ціні СЕП в ІБ з банки геть і П2П?
https://unexbank.ua/user_file/tp_unexsmart_05102020.pdf
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 10:35

  Квесторе_поверніться написав:Так в якій ціні СЕП в ІБ з банки геть і П2П?
https://unexbank.ua/user_file/tp_unexsmart_05102020.pdf

А какая по-вашему цена СЭП в ИБ?
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 10:42

  ingtrans написав:
  Квесторе_поверніться написав:Так в якій ціні СЕП в ІБ з банки геть і П2П?
https://unexbank.ua/user_file/tp_unexsmart_05102020.pdf

А какая по-вашему цена СЭП в ИБ?

И Р2Р в ИБ? Смотрим пункт 6.1.3. Перерахування коштів в системі інтернетбанкінгу
Пока только Р2Р юзал.
lel
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 10:46

  lel написав:
  ingtrans написав:
  Квесторе_поверніться написав:Так в якій ціні СЕП в ІБ з банки геть і П2П?
https://unexbank.ua/user_file/tp_unexsmart_05102020.pdf

А какая по-вашему цена СЭП в ИБ?

И Р2Р в ИБ? Смотрим пункт 6.1.3. Перерахування коштів в системі інтернетбанкінгу
Пока только Р2Р юзал.

Вот и я о том же. Как раз в ИБ-то бесплатно. По крайней мере, в октябре так было и тарифы, судя по дате, не менялись.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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