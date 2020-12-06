Для UnexSmart можно, для UnexCard нельзя. По крайней мере, мне так в банке сказали.
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Додано: Нед 06 гру, 2020 21:34
Для UnexSmart можно, для UnexCard нельзя. По крайней мере, мне так в банке сказали.
Додано: Нед 06 гру, 2020 23:06
Додано: Пон 07 гру, 2020 09:54
Re: Юнекс Банк
Вчера открыл в Юнекс банке дебетовую карту Юнекс Смарт, на пробу - нужна была валютная карта, для покупки у них валюты, так как иногда у них реально выстреливает хороший курс в приложении, как правило в будние дни. Короче, открыли мне Юнекс Смарт в гривнах, а к ней параллельно открывается валютный счет в долларах и евро, как оказалось очень удобно и безопасно, так как прямого доступа к валюте, через карту нет. Итак, открыли карту в гривнах и к ней валютные счета... Положил на гривневую карту гривну и жду курса. Дождался курса и сразу, через приложение Юнекс банка купил валюту - с гривневой карты взял гривну - купил доллар - зачислил на валютный счет. Все хорошо, но единственный минус, валюта отображается в приложении по истечению 1 часа, на что некоторые клиенты пугаются, мол, - А где мои деньги!? КОроче, через час валюта зачислилась на валютный счет и все отобразилось в приложении. Когда понадобится доллар, я просто иду в любое отделение Юнекс банка и мне через расходный кассовый ордер выдают валюту с долларового счета. В итоге, все прикольно и в некоторой степени с выгодой, но не без нюансов... - поправили бы мгновенное зачисление валюты, был бы крутой сервис, а так 4 из 5!
Додано: Пон 07 гру, 2020 09:58
Т.е. UNEXCARD получается полностью бесплатной, если смс отключается? 3дс-пароли будут ходить в таком случае?
Вообще, как правильно зайти в этот банк? Заказать на сайте UNEXCARD с лимитом, в отделении дополнительно оформить UNEXSMART (дебетку, без лимита), или дебетка не нужна, и взять только UNEXSMART с лимитом (с точно отключаемыми смс)? Или на UNEXSMART клиенту с улицы лимит не наливают?
Помогите разобраться, плз.
Мне по юнекскард отключили на ГЛ.[/quote]
Додано: Пон 07 гру, 2020 10:05
dr_morgenstern
На картах ЮнексСмарт пока лимиты не наливают. Юнекс Смарт пока сугубо дебетовая. Есди нужен лимит, то только Юнекс Кард. Зайти в банк можно и с той картой и с той. Вот карта с лимитом -
Додано: Пон 07 гру, 2020 10:19
Благодарю.
Странно, что и на промо-странице UnexSmart говорится про "Можливість встановлення кредитного ліміту", и в её тарифах есть кредитное свойство. Может это только для зарплатников?
Додано: Пон 07 гру, 2020 10:21
Так в якій ціні СЕП в ІБ з банки геть і П2П?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Пон 07 гру, 2020 10:35
А какая по-вашему цена СЭП в ИБ?
Додано: Пон 07 гру, 2020 10:42
И Р2Р в ИБ? Смотрим пункт 6.1.3. Перерахування коштів в системі інтернетбанкінгу
Пока только Р2Р юзал.
Додано: Пон 07 гру, 2020 10:46
Вот и я о том же. Как раз в ИБ-то бесплатно. По крайней мере, в октябре так было и тарифы, судя по дате, не менялись.
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