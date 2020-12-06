Додано: Пон 07 гру, 2020 09:54

Вчера открыл в Юнекс банке дебетовую карту Юнекс Смарт, на пробу - нужна была валютная карта, для покупки у них валюты, так как иногда у них реально выстреливает хороший курс в приложении, как правило в будние дни. Короче, открыли мне Юнекс Смарт в гривнах, а к ней параллельно открывается валютный счет в долларах и евро, как оказалось очень удобно и безопасно, так как прямого доступа к валюте, через карту нет. Итак, открыли карту в гривнах и к ней валютные счета... Положил на гривневую карту гривну и жду курса. Дождался курса и сразу, через приложение Юнекс банка купил валюту - с гривневой карты взял гривну - купил доллар - зачислил на валютный счет. Все хорошо, но единственный минус, валюта отображается в приложении по истечению 1 часа, на что некоторые клиенты пугаются, мол, - А где мои деньги!? КОроче, через час валюта зачислилась на валютный счет и все отобразилось в приложении. Когда понадобится доллар, я просто иду в любое отделение Юнекс банка и мне через расходный кассовый ордер выдают валюту с долларового счета. В итоге, все прикольно и в некоторой степени с выгодой, но не без нюансов... - поправили бы мгновенное зачисление валюты, был бы крутой сервис, а так 4 из 5!