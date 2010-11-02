RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Юнекс Банк

Юнекс Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 245246247248

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.6 5 14
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
7%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
50%
7
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 11:10

dr_morgenstern
СМС отключены серез ГЛ, пароли все приходят корректно
РЕФКИ 8)
    http://lx4.me/c/BruGAiHB
    ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата     $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
    Spring
     
    Повідомлень: 207
    З нами з: 04.02.14
    Подякував: 21 раз.
    Подякували: 27 раз.
     
    Профіль
    Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 11:28

    Re: Юнекс Банк

      ingtrans написав:Вот и я о том же. Как раз в ИБ-то бесплатно. По крайней мере, в октябре так было и тарифы, судя по дате, не менялись.

    Дякую за інфо.
    А православне П2П на халяву є?
    http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
    Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
    Квесторе_поверніться
     
    Повідомлень: 35379
    З нами з: 22.11.13
    Подякував: 2 раз.
    Подякували: 1768 раз.
     
    Профіль
    Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 11:36

    Квесторе_поверніться
    Толкнула в Приложении Юнекса на Моно с сиреневой дебетки Юнекса - без комиссии ушло.
    Со старых красных дебеток Юнекса была комиссия
    Востаннє редагувалось Spring в Пон 07 гру, 2020 12:12, всього редагувалось 1 раз.
    РЕФКИ 8)
      http://lx4.me/c/BruGAiHB
      ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата       $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
      Spring
       
      Повідомлень: 207
      З нами з: 04.02.14
      Подякував: 21 раз.
      Подякували: 27 раз.
       
      Профіль
      Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 11:37

        Квесторе_поверніться написав:
        ingtrans написав:Вот и я о том же. Как раз в ИБ-то бесплатно. По крайней мере, в октябре так было и тарифы, судя по дате, не менялись.

      Дякую за інфо.
      А православне П2П на халяву є?

      Вы принципиально не читаете предыдущих сообщений?
      lel
       
      Повідомлень: 2783
      З нами з: 10.12.13
      Подякував: 1012 раз.
      Подякували: 315 раз.
       
      Профіль
      Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 11:45

      Re: Юнекс Банк

        lel написав:Вы принципиально не читаете предыдущих сообщений?

      Винен...вчитався. Дякую за інфо.
      http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
      Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
      Квесторе_поверніться
       
      Повідомлень: 35379
      З нами з: 22.11.13
      Подякував: 2 раз.
      Подякували: 1768 раз.
       
      Профіль
        #<1 ... 245246247248
      Форум:
      + Додати
          тему
      Відповісти
      на тему
      Зараз переглядають цей форум: BVA1, Computer, dr_morgenstern, J і 4 гостей
      Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

      Схожі теми
      Теми
      		 Відповіді Перегляди Останнє
      Банк Глобус 1 ... 710, 711, 712
      Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
      		7113 947127
      Переглянути останнє повідомлення
      Пон 07 гру, 2020 12:28
      Квесторе_поверніться
      Альфа-Банк 1 ... 9127, 9128, 9129
      Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
      		91284 10813418
      Переглянути останнє повідомлення
      Пон 07 гру, 2020 12:09
      Alfa_Bank
      Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4457, 4458, 4459
      Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
      		44585 5442645
      Переглянути останнє повідомлення
      Пон 07 гру, 2020 11:58
      Wolfenstein

      Видалити встановлені форумом файли cookie
      Зараз обговорюється
      Все материалы
      Топ
      відповідей
      Топ
      користувачів
      В контексті FINANCE.UA
      Топ новини
      Реклама

      Форуми Finance.ua


      Finance.ua


      При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
      для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
      Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
      Powered by phpBB.